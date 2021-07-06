飄眉│需注意顏料及麻醉膏用量　稍一不慎或至永久著色

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-07-06 10:23

作為全球最勞累城市的榜首，香港人每周工作時間超出標準工作時間29%。身為女士更要身兼多職，每天24小時都不夠用。近年標榜可維持一至兩年的半永久化妝技術，從植眼睫毛、飄眉、霧眉，到繡眼線等大行其道，皆因其可節省化妝時間之餘，亦可展現「偽素顏」。飄眉和霧眉拯救了不少「無眉娘」，但是箇中原理以及需要注意的安全性又是什麼呢？本文請來香港註冊普通科醫生黃天厚醫生為大家一一拆解。

飄眉和霧眉令不少女士省下化妝的時間。（圖片:眉毛的室）

顏料含重金屬或會入侵淋巴系統 需花五十年消去色素

要了解為何可以做到「半永久」這個效果，首先要清楚皮膚的結構。皮膚大致可分為表皮、真皮及皮下組織，簡單來說，沒有血管組織的表皮細胞是會不斷更新及脫落，正常的新陳代謝週期為約三星期，而表皮層所需的營養和抗體等都是由真皮層滲透出來；真皮層則包括了不少皮膚附屬構造，如毛囊、汗腺、皮脂腺、神經、豎直肌等；皮下組織則包括了較深入的血管，淋巴、神經及脂肪。

皮膚大致可分為表皮、真皮和皮下組織。（圖片:尚行美健康聯合診所）

美容界不少業者都指出「飄眉、霧眉的顏料只到表皮層」，但黃醫生指出若顏料只留在表皮層，那麼三星期就會褪色，難以做到只到表皮層而不褪色。「顏料存在於人體的時間長短取決於三個因素，第一就是顏料本身是什麼物質，如果是氧化鈦、氧化鐵等，又或者含重金屬成分就較難被身體清除，並會長期殘餘在體內。現時坊間很多都會標明選用可食用，不含重金屬的植物性顏料，如果這些顏料有經過認證，對人體普遍沒有任何危害成份，相比起可能含有致癌物質的舊式顏料是一定較為安全。第二就是顏料被注入的位置深淺，如果是淺層，例如是表皮層，由於新陳代謝和正常皮膚的退皮循環規則，顏料可能只會於皮膚上逗留三個星期就會被完全褪去；如果比較深層的話，顏料可以存在幾年都未必會清除得到。第三就則是顏料分子的大小，身體的白血球和淋巴系統較難去除比較大粒的分子，有機會殘餘體內三至五十年都不能被清除。」

過程必須進行麻醉 惟香港未有相關監管

由於顏料需要落到真皮層，才可以做到持久的效果，所以在進行飄眉和霧眉之前，美容師會先幫客人塗上一層麻醉藥，與紋身相似。而這種可以自行使用的麻醉藥膏，對人體又有不同程度的影響。「巿面上的麻醉藥膏有好多種，亦有分為不同的強度，但是塗抺麻醉藥膏的份量應小心控制，敷的厚薄、範圍的大小等都會影響身體攝取量，因為攝取過量的話會產生不良反應，如手指、嘴唇、舌頭麻痺等，亦會令人昏睡或暈眩，嚴重者甚至會心跳紊亂，以致死亡。

雖然塗麻醉膏有機會帶來致死的風險，然而現時香港是未有對進行飄眉的技師或者場所要求發牌，因此麻醉膏的使用量、衛生狀況，以致對使用器具的消毒程序也沒有監管。所以要進行這類型的美容療程，應盡量光顧信任度高的店舖，確保店家會徹底消毒用具，以及採用一次性的顏料等，以保障自身健康安全。

進行飄眉前，美容師一般會先幫客人塗上麻醉膏。（圖片:sheblog@apple113）

具血液病史需先諮詢醫生 一年內不能捐血

至於長期飄眉會有什麼風險呢？黃醫生表示無論飄眉、霧眉，還是紋身，當中使用的顏料始終都有機會進入血液或淋巴。「曾有研究顯示，如果大量紋繡的話，過多的顏料會經由血液去到內臟，例如肝臟等等，亦有機會令附近的淋巴染色。不過霧眉和飄眉所用的顏料較少，所以對身體的傷害亦較為輕微。 」

黃醫生提醒一些特定病史的人進行飄眉和霧眉前，可能需要尋求醫生意見。「正在懷孕或者哺乳期的婦女，以及已知對某一些顏料有過敏反應的人是不建議飄眉，因為始終是將外物打入體內，會引起免疫系統的反應。所以有免疫系統疾病或服用免疫力抑制藥物的人，例如紅斑狼瘡，又或者長期服用類固醇的人，就應盡量避免或者先詢問醫生意見。另外，如果有血液病史，即是有血小板問題或凝血問題等等，或者是服食薄血藥的人士，控制得比較差的糖尿病患者，傷口比較難癒合的人士，都要先詢問醫生，因為飄眉都會有機會流血。有心臟心瓣問題的人，就務必先諮詢醫生，看看要否服用抗生素作為保護心瓣的措施。」

黃醫生最後提醒，如果曾接受霧眉、飄眉或紋身的人士，一般都會擔心過程中會感染乙型或丙型肝炎等傳播性疾病，故此在12個月是不能捐血。

有血液病史的人士應先詢問醫生意見才決定應否要飄眉。（圖片:startsat60）

黃天厚醫生，香港註冊普通科醫生（照片由醫生授權刊登）