新冠疫苗｜打疫苗手臂別叉腰？接種後1動作減疫苗效果或發燒紅腫

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-08 17:33

網路流傳言，接種新冠疫苗手臂要放下垂姿勢，才不會造成橈骨神經受傷，還有打完新冠疫苗後，也千萬不能去揉注射部位，是真的嗎？

社群平台和通訊軟件近日流傳訊息指稱，「有些台灣疫苗接種護士基本觀念上的錯誤是；以往的很多預防注射都是皮下注射，所以手臂可以插腰著注射，這次的新冠疫苗注射是別於以往的預防注射，乃是筋肉內注射，要打入21mm，沒有筋肉的老人也儘可能打入16mm，筋肉內注射，所以為了避免撓骨神經受到傷害，手臂要放下垂的姿勢來打，而且打完後絶對不能揉！」

打疫苗3大爭議迷思（按圖了解👇👇👇）

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先說結論，為「部分錯誤」訊息。傳言稱「插腰會傷害橈骨神經」為錯誤訊息，而建議「不去揉打針處」為正確。

1. 新冠疫苗是打在肌肉層，通常注射於手臂的三角肌位置，三角肌厚實，橈骨神經不在三角肌上，只要接種在正確部位，不會傷到橈骨神經。 2. 臨床上執行肌肉注射時，民眾放輕鬆、注射位置正確，手臂要自然下垂或插腰都可以。 3. 多數預防針都是肌肉注射，打在肌肉層吸收較好，也能減少接種處紅腫熱痛的反應。不建議揉打針處，以避免紅腫、不適。

爭議點1：傳言宣稱「接種新冠疫苗時，為了避免橈骨神經受到傷害，手臂要放下垂的姿勢來打疫苗」，是否屬實？

台灣事實查核中心諮詢台灣國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺、馬偕兒童感染科醫師及台灣小兒神經醫學會理事邱南昌、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋。

邱南昌說，傳言的說法不合理。一般接種新冠疫苗都是打在左手上臂，因為三角肌夠厚， 不可能打到橈神經，就算手插腰，也不可能讓橈神經移位到接種的位置，傳言的說法明顯錯誤。

高靖秋說明，根據台灣護理線上資訊網有關肌肉注射的資料，成人一般疫苗注射建議使用三角肌。若要找到三角肌，先完全暴露民眾上臂和肩關節，並請民眾放鬆該側的手臂，或支撐民眾的手臂並彎曲其手肘。觸診肩峰突 （acromion process）的下緣，其會與上臂外側的中點形成倒三角形，該三角形的中心點便是注射部位。

高靖秋說，臨床上執行肌肉注射時，民眾放輕鬆、注射位置正確，手臂要自然下垂或插腰都可以。齊嘉鈺表示，成年人主要接種在手臂的三角肌，橈神經並不在疫苗注射的三角肌面上，只要是接種在正確部位，不管是手臂插腰或下垂接種，並不會讓橈神經受損。

因此，傳言稱「接種新冠疫苗時，手臂要垂下來，否則會傷到橈神經」，為錯誤訊息。

▼Delta病毒的病徵有什麼變化？傳染力和潛服期又有什麼不同？（按圖 👇👇👇）

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爭議點2：新冠疫苗要注射在肌肉層的原理為何？

齊嘉鈺說，接種疫苗時會根據疫苗不同的成分，建議接種在不同部位，有些需要肌肉注射，有些打在皮下。以幼兒的常規疫苗接種來說，大部分的疫苗都是肌肉注射，需要打到肌肉層的原因是，這些疫苗都是「不活化」疫苗，此類疫苗刺激抗體產生的反應較弱，因此疫苗會加入免疫佐劑，刺激更好的免疫生成性。

但因為添加免疫佐劑的關係，刺激性較大，打到肌肉層中，血流相對豐富，比打到皮下造成的局部性反應（紅、腫等）輕微，且有助疫苗吸收。此類疫苗若打在皮下，因皮下脂肪多，血流少，佐劑可能在皮下脂肪停留太久，造成局部刺激性太強，紅腫熱痛的反應就會更劇烈。

齊嘉鈺說，接種新冠疫苗應注意有沒有打到正確的位置，有些長者手臂肌肉厚度較薄，必須選擇合適的針頭、調整接種的深度；此外，有些人接種時會把打針處捏起來再接種，但這樣也會影響深度，不建議這樣做。

邱南昌說，基本上打針分為皮下注射和肌肉注射，大部分預防針和藥物針都是肌肉注射，因為打在肌肉，可以誘發恰好的免疫反應，如果說打得太淺變成皮下注射，可能反應太過劇烈。

高靖秋說，根據相關指引，肌肉注射會使藥物或疫苗聚集在深層的肌肉組織。肌肉組織血液供應豐富，比皮下注射吸收藥物的速度更快。

▼接種疫苗10大疑問 （按圖了解👇👇👇）：

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爭議點3：傳言稱「打新冠疫苗後，絕對不能揉接種處」，是否屬實？為何？

查核中心在查核報告1047篇中諮詢齊嘉鈺、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文、台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師蕭成儀。

齊嘉鈺說，接種疫苗不需要揉打針處。疫苗因為成分的關係會建議施打的路徑，才能達到最好的免疫生成性，同時減輕副作用；過去研究發現，嬰兒以肌肉注射施打三合一疫苗後，若按摩注射處，可能會造成刺激作用的範圍變大而讓副作用變強，包括發燒、疼痛等。

鍾飲文指出，民眾接種後不建議去揉疫苗注射部位，是因為疫苗接種在肌肉，有助免疫細胞反應，不要去揉是避免影響免疫生成及吸收。

蕭成儀說，建議民眾不要揉疫苗接種處，是因可能會造成注射部位組織的紅腫、肌肉潰爛。

▼Delta變種病毒除了症狀改變，為什麼有說法年輕人易感染？變種病毒的傳播力更驚人？（按圖 👇👇👇）

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