鼻咽癌｜張達明康復中餘6成聽力　鼻咽癌初期鼻塞5大徵狀常流鼻血

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-07-09 19:26

57歲藝人張達明7月7日出席香港醫學組織聯會舉辦的「鼻咽癌教育大使分享會」，憶述2011年患上鼻咽癌的情況和引發的後遺症，現在他的雙耳聽力出現不同程度的損害，右耳只餘下6成聽力。鼻咽癌是香港常見癌症之一，初期病徵與鼻炎、鼻竇炎的徵狀相似，有哪些症狀出現時應加倍留意！

確診患癌後，張達明形容自己跌至「人生最低谷」，既憂心家庭和工作安排，又要承受化療和電療的痛苦。 （資料圖片）

張達明以鼻煙癌教育大使身分出席活動，他表示，自己當初對鼻咽癌初期的症狀沒有為意，直至2011年，開始出現流鼻血和身體疲倦等情況，求醫後始發現已罹患鼻咽癌3期，即使康復後仍有後遺症，右耳現在只餘六成聽力，左耳有八成，有時需到醫院做手術篤穿耳膜，吸走濃水。

▼張達曾患鼻咽癌，為對抗病魔試過不同的「古怪」療法，幸而病情已趨穩定，亦已全面恢復工作（按圖👇👇👇）

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鼻咽在哪裏？

鼻咽癌是本港最常見的頭頸部癌症。鼻咽位於頭部中央，鼻孔與吊鐘上方之間，前為鼻腔鼻竇，下通口腔。鼻咽癌是發生於鼻咽腔部位的惡性腫瘤。

香港著名導演陳木勝因鼻咽癌離世，終年58歲。由謝霆鋒和甄子丹主演的《怒火》成了陳木勝最後執導的電影。（葉志明攝）

鼻咽癌症狀

鼻咽位置相當隱蔽，在鼻腔盡頭、喉嚨上端，普通科醫生若無特別的儀器，亦不能清楚檢查到這個地方。因此，早期鼻咽癌不易察覺，加上初期可能沒有明顯症狀，但隨著腫瘤的增大並擴散到周圍組織時，就會出現下列症狀。

由於鼻咽癌初期病徵與鼻炎、鼻竇炎的徵狀相似，不易察覺。有病人求診幾個月，還以為是鼻炎，直到頸部的淋巴結發脹，才驚覺患鼻咽癌，病情嚴重。（GettyImages）

▼鼻咽癌5大徵狀，鼻塞、流鼻血原來也不容忽視！（按圖👇👇👇）

鼻咽癌成因

鼻咽癌的成因，至今尚未有證據證明，有個別物質可直接引發鼻咽癌，目前醫學界普遍認為鼻咽癌是由遺傳及環境因素相互影響產生。

▼鼻咽癌4大成因，令人最先聯想到的必定是吸煙，吸煙外還有哪些成因？（按圖👇👇👇）

中國人鼻咽癌的發生率高踞世界第一，華南一帶及香港發病相對較高，因此，「環境因素」成了值得關注的一環，估計居民嗜吃鹹魚、醃菜等含致癌物質亞硝胺的醃製食物有關（亦曾有動物實驗亦證實鹹魚能誘發鼻部癌病）。另外，EB（Epstein-Barr Virus）病毒感染與鼻咽癌關聯度極高，大部分患者的鼻咽癌細胞內都可發現EB病毒的DNA。不過，至於EB 病毒如何結合其他風險因素而誘發癌症，則仍有待研究。

韓星金宇彬曾在2017年5月宣布患上鼻咽癌而需要退出幕前，休養兩年半後才回歸演藝圈。(《任意依戀》劇照)

鼻咽癌及早治療治癒率高

另外，由於空氣問題，不少人都患有鼻炎、鼻竇炎等呼吸道慢性病。由於症狀與早期的鼻咽癌相似，令鼻咽癌容易被忽略。有人看了幾個月的醫生，還以為是鼻炎。直到頸部的淋巴結發脹，才懷疑可能患癌，又或者當癌症已轉移才初次求醫。

由於有很多淋巴管從鼻咽通向頸部，鼻咽癌擴散的第一個症狀可能是頸部的淋巴結腫脹。若發現得早，治癒率相當高，第一期的治癒率高達90%。如等到癌腫脹得太大，甚至擴散至肺、肝臟及骨骼，病情就比較棘手。

鼻咽癌的預防方法（按圖👇👇👇）

均衡飲食是減低患癌風險的最重要方法。慣常進食大量用鹽醃製的魚與肉類，可能會大大提高患上鼻咽癌的機會，如在幼年時期經常進食此類食物，則風險更高。因此，應以鮮魚和瘦肉代替用鹽醃製的食品，並增加進食以植物類為主的食物，例如全麥穀類、大豆產品及其他豆類。許多水果與蔬菜均含有稱為抗氧化劑的物質，有助預防癌症，每天應最少進食五份不同種類的蔬菜和水果。

（資料來源：智友站、癌症基金會、世界癌症研究基金會）