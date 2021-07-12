牙痛｜蛀牙生智慧齒牙唔齊7大原因牙肉腫　仲有口臭可能牙周病！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-12 17:32

牙齒連接著牙齦內的神經，所以牙痛其實是講牙齦痛，而最常見的原因就是牙齦發炎，嚴重時可能轉變成牙周病，主要是來自細菌攻擊，造成牙齦發炎，出現紅腫熱痛的症狀；另外常見的原因，則是來自口腔內部的問題，像是潰瘍或是腺體發炎等。

▼牙齦腫痛的7個可能原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 蛀牙

蛀牙蛀到牙髓神經時，就會引起牙髓炎，並延伸到牙周組織、也就是牙齒周邊的牙齦都疼痛，建議在出現牙齒黑、牙齦痛的時候，就要趕快去看牙醫。

2. 牙齦炎／牙周病

牙面上的牙菌斑、牙結石帶來的細菌侵襲到牙齦組織，造成牙齦發炎，但初期症狀不明顯，如果沒有治療，就可能演變成牙周病，最好早期就醫。

3. 咬合不正

牙齒排列不整齊、齒縫間過大或過窄等，都會造成咬合時壓力不平均，久了就容易造成局部的牙齦痛，尤其是兩牙中間的牙齦乳突，更容易被擠壓到，會覺得齒縫間有異物感；不過矯正牙齒之後，也可能因為對使用的矯正物品產生過敏，或是手術沒有處理好、傷害到牙齦，同樣會造成牙齦痛，所以建議矯正前也要跟醫生好好討論、觀察過去的用藥過敏史。

▼咬合不正5大症狀（按圖 👇👇👇）：

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4. 牙齦增生

牙齦過度肥厚、掩埋牙齒，會造成牙菌斑堆積產生牙齦炎，引發疼痛，原因可能是家族遺傳，或是長期服用精神疾病用藥、抗排斥藥物等，或是佩戴牙套引起的組織增生，過多的話可以用手術切除，不然就是撤掉藥物、牙套，並清潔牙齒，會慢慢好轉。

5. 口腔潰瘍／口腔黏膜炎

皰疹病毒感染造成的發炎最常見，或是癌症化療、放療、刺激性藥物或食物在口腔內停留過久造成損傷，個人體質的免疫疾病也可能造成口腔潰瘍；包含口腔黏膜、牙齦、舌頭都有可能出現紅腫熱痛的現象，但無法確定是哪種原因造成，所以建議還是就醫。

6. 唾液腺炎

唾液腺產生唾液後，會經由長長的唾液腺管輸入口腔，但如果唾液腺管受到細菌感染，或是有抽煙習慣、壓力過大、水喝太少，都可能造成唾液腺發炎，再造成狹窄、甚至結石，不只會牙齦痛，也可能造成敗血症，所以平時也要注意每天的水分一定要攝取足夠。

7. 長智慧齒發炎

大部份人的智慧齒都不是往上直直的長，而是偏向某一方，當擠壓到前面的牙齒就會造成疼痛；或是牙齒只有一部份露出牙齦外、一部份還在裡面，跟牙齦中間出現一個小縫隙，容易堆積牙菌斑，也會造成牙齦發炎，所以一般都會建議如果智慧齒是歪的，最好盡早拔掉。

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