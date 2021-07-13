青光眼｜眼球脹痛視線模糊8症狀　1招測眼壓高按穴紓緩冷或熱敷?

你是否有過，眼睛從輕微的乾澀不舒服，到眼球脹痛、看東西模糊不清、偏頭痛到劇烈頭痛及嘔吐等症狀呢？當人體感到疲勞、倦怠時，眼睛往往是「第一個」表現出來。而現代人被各種電子產品綁架，長時間盯著手機或是電腦螢幕卻沒有適當的休息，讓眼睛逐漸產生頭暈疲勞、眼壓高的狀況。



眼壓是指眼球所承受的壓力，如果太高，可能造成青光眼及視神經壓迫，而視神經一旦損傷，幾乎無法完全恢復，所以千萬不能輕忽 !

▼高眼壓的症狀有哪些？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 眼睛不舒服

2. 酸澀

3. 看到燈泡周圍有彩虹圈（光暈）

4. 眼球脹痛

5. 眼窩疼痛

6. 看東西模糊不清

7. 偏頭痛到劇烈頭痛

8. 嘔吐



眼壓太高容易造成青光眼

台灣林口長庚醫院青光眼科醫師李泳松曾提到，青光眼是造成失明的常見原因之一，尤其在亞洲，因為高度近視的人很多，加上體型嬌小、眼睛較小，所以特別容易有眼睛結構的變化，進而產生青光眼的問題。而「眼壓」是造成青光眼的因素之一，因為過大的壓力會壓迫到視神經，就造成青光眼。因傷害常緩慢累積，症狀也不容易早期發現，因此讓眼睛適度的休息，才不會引起不可逆的傷害。

如何自測眼壓小方法？

在沒有眼壓計的情況下，怎麼判斷眼睛突然出現的脹痛是不是眼壓異常增高呢？廣州的中山大學中山眼科中心 青光眼專科的凌運蘭教授，教你用「指測法」，兩根手指，兩個步驟，就能自測眼壓究竟有沒有過高。

1. 閉上眼睛

2. 用兩手食指輕輕觸碰眼球



如果觸感是：

- 嘴唇一樣的軟度，那眼壓就是正常的。

- 鼻尖一樣的硬度，那眼壓已經升高到輕度至中度了。

- 額頭一樣的硬度，那眼壓已經很高了。



以上方法僅供參考，若眼睛非常不適，還是建議去看眼科，別讓自己的靈魂之窗受創了。

眼壓與年齡、遺傳、眼疾有一定關係，以下是部分眼壓高的高危因素（按圖👇👇👇）：

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眼壓太高按穴紓緩

1. 攢竹穴：眉毛內端的凹陷處。

2. 晴明穴：在眼頭稍上方，靠近鼻樑處。

3. 上白穴：手背2、3掌骨間，掌指關節上往上約一個食指橫寬。

4. 足臨泣穴：第四、五蹠骨結合的凹陷處。

5. 太衝穴：大拇指和第二趾中間，第1、2蹠骨間凹陷處。

按對穴道降壓又明目（Heho健康授權使用）

除此之外，也可以做些簡單的動作來紓緩神經不適。

- 拉伸頸部肌肉：仰臥在平板床上，將一條普通尺寸的毛巾捲好，放在頸部下方。頭盡量往後倒，讓眼睛往後看，幫助拉伸頸部肌肉。



- 熱敷：用溫毛巾敷在雙眼，讓雙眼閉合約10分鐘。



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