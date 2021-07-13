發燒｜徐若瑄打疫苗發燒飲6個椰子水助退燒！5偏方洋葱敷腳降溫？

接種疫苗最常見的副作用是發燒，女神徐若瑄在Instagram分享近況，表示已完成接種第2劑莫德納（Moderna）疫苗注射，不過她打針後翌日即發燒，還以椰子水紓緩不適及降溫。到底椰子水是否有助退燒？補充維他命C、凍水沖涼等坊間流傳的退燒偏方有沒有效？



46歲徐若瑄與丈夫婚後住在新加坡，更育有一子，成為幸福媽媽。近日她在IG表示已完成接種第2劑莫德納（Moderna）疫苗注射，不過，因為反覆出現副作用，現時要在家休息。

▼徐若瑄在IG限時動態更新打針後情況，分享打針前後的準備，還3天內飲了６個椰子水助退燒！（按圖👇👇👇）

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退燒偏方真係有用？

發燒初期，不少人會自行買退燒藥或其他方法，自行退燒，但坊間流傳的不少退燒方法，是否真的有用？註冊中醫師鄧蕙盈及關應春回覆我們，其實大部分方法也沒有根據，但紓緩不適亦有其作用。

1. 發燒時蓋被焗一身汗



鄧蕙盈解釋，單純以此方法是不可行，要配合服用中藥，然後睡覺時微微出汗，令體內困着的熱氣散走，才有退燒功效和治癒作用。

2. 用凍水沖涼



兩位醫師均表示，用凍水沖涼其實是不可行。鄧蕙盈認為要視乎發燒成因才能用此方法，在中醫角度，如果是風寒再用凍水洗澡會加重寒氣，令病情變嚴重。而關應春解釋，一般用凍毛巾敷在額頭都有紓緩作用。

3. 飲椰子水



關應春指，雖然未能直接幫助退燒，但可以補充發燒時流失的汗水，可生津止渴，有紓緩不適的作用。

飲椰子水未能直接降溫，但生津止喝，紓緩發燒不適。(資料圖片)

4. 吸收維他命C



維他命C的確可以增強抵抗力，可適量食用。關醫師補充，發燒時吸收維他命C，是不能取代退燒藥的退熱作用，建議發燒時應多休息、多飲水便夠。

5. 洋蔥敷腳法



網上還流傳洋蔥敷腳法，做法是將洋蔥磨成泥，用塑料袋和襪子固定貼在腳底一晚，能幫助通過腳來吸出身體的毒素。

據「點知天下」轉載《聯合早報》文章引述三和中醫義順分院醫師趙戈解釋，上述方法有助退燒，但並非通過提取毒素，而是中醫所說的「溫陽法」。洋蔥是辛溫之品，有溫通經絡的作用，貼敷在足底的湧泉穴，通過經絡將「熱」從上導引下行，從而退燒。不過他提醒，此方法只適用於因寒發燒的人，特點是體溫高，但手腳冰冷。如果發燒且手腳熱的人，體質屬陰虛內熱，不可用這種方法。

坊間也流傳不少助退燒偏方，註冊中醫師關應春指，其實大部份方法也沒有太多作用。(受訪者提供圖片)

為什麼會發燒？

發燒即身體溫度比正常高，是一種生病症狀，亦可能是接受免疫注射後的一種反應，表示身體的免疫系統在正常地操作，以對抗外來的病菌。萬一發燒，如何正確測出自己屬高溫或是低溫燒？又應該如何處理？

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▼高燒低燒的定義是什麼？什麼方式探熱較準確？ （按圖👇👇👇）

▼林永和醫生曾於報道中分享5個發燒的處理方法，除了吃退燒藥，還有什麼方法？不過提醒若發燒溫度愈高、愈突然、愈急速就愈要留心，並應及早求醫。（按圖👇👇👇）

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1.多喝水，因為發燒會導致體液流失和脫水，因此多喝水是非常重要的。可留意小便的顔色以作評估，一般而言，小便呈透明或淺黃身體的水分便算充足。



2.盡量休息，休息能助你恢復健康，因為進行任何活動都可以進一步提高你的體溫，所以充分休息是很重要。



3.保持涼快，穿著輕便的衣服，保持室內涼爽，令身體不會過熱，床鋪可使用簡單的床單或輕薄毛毯以保持涼爽。焗一身汗對退燒沒有幫助，反而會引致不適。



4.溫水抹身，可用海綿以微温水輕輕擦拭身體，以紓緩發燒相關的不適，但這無助於退燒。



5.服用退燒藥，如含撲熱息痛（Paracetamol）成分的退燒藥。如有疑問，請諮詢醫生意見，如症狀持續或惡化，請諮詢專業醫護人員。



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