腳底痛｜疣雞眼繭點分點預防？免搞錯愈剪愈痛兼傳染認住粒白點！

當走路的時候總感覺壓到東西，又痛又腫一般人都會把鞋子脫下來仔細觀察腳底，如果看到一粒腫腫的，可能會下意識的認為「我長雞眼啦！」，並想把它「剪掉」，但如果沒有搞清楚這到底是會傳染的疣，還是不會傳染的雞眼，貿然的「剪掉」，可能只會讓情況更嚴重，最後去看醫生的時候，才真的會讓人痛不欲生！



繭、雞眼、病毒疣怎區分？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 繭

皮膚承受壓力摩擦久了，就會產生繭，繭就是皮膚組織在長期的摩擦下，外層的角質層像是結痂一樣變厚，而形成的一層硬皮，因為不是底下的真皮，所以即使把繭剪掉也不會痛。繭通常會長在容易摩擦的地方，像是腳趾關節處，手指指節、手肘等地方。

2. 雞眼

是厚繭在更進一步摩擦變成的，雞眼是更深層的繭，在長期的壓迫之下，已經破壞到皮膚的內層，一碰到就會痛。雞眼是有點半透明狀，而且中間有一個「小白點」，是因為組織液已經滲入進去，看起來就像雞的眼睛，這也是雞眼名稱的由來。

3. 病毒疣

是HPV病毒（人類乳突病毒）感染造成的，所以並不限於摩擦多的地方才會有。有時候會在腳心、手掌等沒什麼摩擦的地方，看到類似雞眼的一粒，按壓下去也會痛，就很有可能是病毒疣。

既然病毒疣是病毒感染，為了對抗病毒，在感染的地方會出現新生微血管，如果發現了一粒突起，在還沒被亂剪掉之前仔細觀察，會發現這一粒是「好多小粒」合在一起，而且每一粒都會有小小的黑點，看起來灰灰、髒髒的。

而病毒疣是會傳染的，傳染性也很高，雖然有些人可以靠自身的免疫力「自癒」，但大部分的時候，狀況只會緩慢的惡化。如果發現病毒疣，建議還是及早就醫，免得一直傳染給別人。



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該怎麼預防、治療雞眼／病毒疣？

1. 雞眼預防：

最好的預防方式，就是「減輕壓力、避開摩擦」。

比如常穿高跟鞋的人，建議可以在中午休息的時候脫掉鞋子，按摩、放鬆一下雙腳；如果是常走路或跑步的人，建議挑選合腳、不要太緊的鞋子，並配合氣墊鞋或是厚一點的襪子，增加緩衝的空間。

2. 病毒疣預防：避免在公共場所赤腳走路，到游泳池、溫泉浴池、公園等，也減少跟別人共用鞋子、毛巾等物品的機會，並增加自己的免疫力，少吃油炸食物，保持皮膚乾爽等。

至於治療的部分，建議都請皮膚科醫生做處理，因為第一，自行處置可能根本錯把雞眼當病毒疣、或是把病毒疣當雞眼，隨便剪掉，反而製造後續診斷、治療的困難，增加傳染的可能性；另外，也可能會傷害到旁邊的皮膚，反而製造容易感染的傷口。

不過一般來說雞眼會使用水楊酸將厚厚的角質層溶解掉，而病毒疣會用冷凍治療的方式處理，但這不是太難的治療，建議相信醫生的處方。

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貼膠紙可治療病毒疣？

傳出有人用「膠帶」（又稱膠紙）就可以治療的方法，只要買電氣絕緣膠帶（電火布、黑膠布），或是厚實的牛皮膠帶，貼在長病毒疣的地方，等它自然脫落就可以了。台灣國泰醫院皮膚科主治醫生俞佑表示，的確是有這個可能，不過實際上的效用可能只是「免疫力」！絕大多數的病毒疣都還是需要治療介入，以免愈長愈多。「一開始病毒疣多半是在手、腳長，如果都不治療，也有可能長到臉上、背部等身體的其他部位。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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