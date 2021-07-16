咳嗽｜發燒呼吸不順支氣管炎6症狀　3居家療法加這東西減咳助排痰

支氣管是空氣在肺部進出的通道，支氣管炎（Bronchitis）是支氣管內膜感染發炎，患者會經常咳出有顏色的濃痰。

撰文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



下列是2種支氣管炎的型態：

1. 急性支氣管炎：通常會持續數週，屬於短期感染，會出現腫脹且黏液分泌很多的情形。

2. 慢性支氣管炎：可能持續數月甚至數年，比急性支氣管炎嚴重許多，會讓支氣管長期感到不適，通常由吸煙引起。

支氣管炎有多常見？

支氣管炎非常常見，可影響各個年齡層的人，但只要多注意就能降低得到的風險。若需多更多資訊，請與醫生討論。

支氣管炎的症狀、什麽時候應該看醫生？（按圖了解👇👇👇）

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下列是常見的支氣管炎症狀：

- 疲倦

- 呼吸不順

- 發燒

- 胸痛

- 長期咳嗽。若罹患急性支氣管炎，不再發炎後，咳嗽症狀可能持續數週。若罹患慢性支氣管炎，則可能會出現急性支氣管炎的症狀一段時間，然後才變嚴重。

- 分泌黏液，有時帶有血絲。



上未列出所有症狀，若有任何疑慮，請聯繫醫生。

什麼時候該看醫生？

症狀持續3週以上、高燒不退、出現有顏色的痰、咳血、呼吸不順



支氣管炎的原因

急性支氣管炎通常由病毒感染引起，與感冒及流感（Influenza）屬同種病毒；最常見的慢性支氣管炎主因則為吸煙。除此之外，空氣污染、粉塵或有毒氣體瀰漫在環境或工作場域，也可能使病情惡化。

支氣管炎的風險

諸多因素都會提高罹患支氣管炎的風險，例如：

1. 吸煙

2. 抵抗力不好

3. 年齡比較大，老人和小孩特別容易受感染。

4. 在特定會刺激肺部的環境下工作，如穀倉、紡織廠，或暴露於化學煙霧中。

5. 胃酸倒流（又稱胃食道逆流）（Gastroesophageal reflux）若反覆發作，會刺激喉嚨，提高罹患支氣管炎的機率。



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支氣管炎的診斷與治療

下列資訊無法取代專業醫療建議，請諮詢醫生以獲得更多資訊。

如何診斷支氣管炎？

醫生會用聽診器聆聽患者呼吸時的肺部，並可能建議進行以下檢查：

1. 胸腔X光：能顯示病灶。

2. 痰液檢驗：肺部咳出的黏液稱為痰，採集檢體進行檢驗，可確定是否有病毒感染。

3. 肺功能檢查：用於測量肺容量、通氣功能及換氣功能，能發現是否有哮喘（Asthma）或肺氣腫（Emphysema）的徵兆。



如何治療支氣管炎？

若罹患支氣管炎，醫生會開立藥物減緩症狀，下列為常見的藥物:

- 抗生素：抗生素並不是最適合支氣管炎的藥物，但若免疫力低弱，醫生仍可能開立抗生素來避免細菌感染。

- 咳嗽藥：過度咳嗽會使喉嚨及支氣管受傷，若睡覺期間咳嗽不止，就需要服用咳嗽藥。

- 其他：若有過敏、氣喘或慢性阻塞性肺疾病（COPD），醫生可能會開立吸入劑或其他減緩發炎的藥物，使狹窄的呼吸道擴張。



若患有慢性支氣管炎，患者會需要進行復健，學會一套提升呼吸能力的運動。

支氣管炎的生活調整與居家療法

下列生活調整及居家療法，可能有助於降低罹患支氣管炎的風險：

1. 戒煙

2. 暴露於污染的環境時戴口罩，尤其是準備出門或大掃除時。

3. 使用加濕器，因為溫暖潮濕的空氣能緩解咳嗽，並幫助呼吸道排出分泌物。



若您有任何疑慮，請諮詢醫生，以獲得最妥善的照護。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：什麼是支氣管炎？原因、症狀、診斷、治療】

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