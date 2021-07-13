睫毛增長液｜一搽即可變得豐厚濃密？ 眼科醫生淺談睫毛保養要點

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-07-13 10:15

過去一年多由於疫情關係，外出必須配戴口罩，令眼妝特別是睫毛對女士們變得異常重要。為了令睫毛變得纖長而濃密，女士各施各法，有人依靠睫毛膏、貼假睫毛等妝容，有人則會搽睫毛增長液。這些方法會否對睫毛或眼睛帶來傷害？本文請來香港註冊眼科專科湯文傑醫生，講解各種方法的弊處、拆解睫毛掉落的原因，以及簡介睫毛的日常護理。

現時外出必須配戴口罩，令眼妝變得十分重要。女士們以睫毛膏、貼假睫毛，甚至睫毛增長液等各施各法，為求令雙眼變得更迷人。（圖片：gvm）

睫毛增長液含「貝美前列素」 令眼晴受損

睫毛的作用是保護眼睛，例如阻擋灰塵和削弱強光刺激。一般人的上睫毛大概有100至150根，排列成2至3行；而下睫毛大概50至75根，較上睫毛短而細。睫毛與其他毛髮一樣，生長到一定長度便會停止及脫落，這個周期大約是兩星期。如果出現大量掉落，可能與「外來刺激」，例如經常用力揉眼、卸妝不徹底、頻繁使用睫毛夾等；「眼周乾燥」，例如與經常使用睫毛膏或燙睫毛，卸粧液也會令睫毛乾燥；以及「健康狀況」三方面有關。「因為眼部炎症都有機會導致睫毛經常掉落。另外，睡眠不足、身體虛弱亦會影響包括睫毛在內的毛囊健康。」

一些不良習慣或會導致睫毛經常脫落，例如經常用力揉眼、卸妝不徹底、頻繁使用睫毛夾等。（圖片：healingdaily）

睫毛膏、卸妝液以及燙睫毛都會令眼周及睫毛乾燥，引致睫毛脫落。（圖片：today.line）

遺傳因素是主宰睫毛的濃密度和長度，而市面上卻有售「睫毛增長液」，聲稱只要每日塗於上睫毛根部，睫毛便會變長變密。湯醫生指出這些產品之所以有令睫毛增長的功效，不少是依靠「貝美前列素」（Bimatoprost）。「貝美前列素原本是用作治療青光眼的藥物，後來被發現其中一個副作用是令睫毛增長，於是近年便被用於美容產品，例如睫毛增長液等。」然而，貝美前列素同時亦會帶來眼部痕癢、虹膜變色及頭痛等其他副作用，長期使用更可能令眼睛變紅、眼周膚色暗沉。

湯醫生更強調，18歲以下人士不應使用含有貝美前列素的產品，「因為年幼愈輕，眼周皮膚愈薄，色素沉澱機率亦相對愈高。而任何人亦不應單純為美而用藥，有眼睛慢性發炎患者、容易過敏者及虹彩炎患者，更應避免使用，以免令病情惡化。」

市面不少睫毛增長液都含有「貝美前列素」（Bimatoprost），雖然有令睫毛增長的作用，但同樣附帶令眼部痕癢、虹膜變色及頭痛等其他副作用。（圖片：dcard.tw）

假睫毛膠水會眼皮帶來負擔 拉扯或傷及眼皮

增長液的成分固然對眼部健康有風險，同樣屬於附加物的假睫毛和雙眼皮貼，在使用上同樣不能掉以輕心。「首先是要直接塗在眼皮上的假睫毛膠水，雖然這些專用膠水一般都經過測試，對眼部的刺激和傷害或有限，但眼皮肌膚十分薄而敏感，膠水長時間附於眼皮上，會為眼皮造成沉重負擔；加上拆去假睫毛時要拉扯，或傷及眼皮肌膚，嚴重甚至會導致過敏性接觸皮膚炎，令雙眼紅腫。」他強烈建議不要每天使用假睫毛或雙眼皮貼，而使用當天亦應避免長時間配戴。「最好當然只在重要或特殊場合時才貼。」

眼皮肌膚十分薄而敏感，假睫毛膠水長時間附於眼皮上，會為眼皮造成沉重負擔；而拆去假睫毛時的拉扯動作，亦會傷及眼皮肌膚。（圖片：my-best）

促進﻿睫毛生長偏方五花八門 醫生指目前未有明確方法

坊間有各式各樣偏方，例如搽橄欖油、隔夜茶，甚至凡士林以促進睫毛生長。對此湯醫生表示，目前醫學界無明確有助睫毛增長的方法。「然而，毛髮生長與新陳代謝有關，而睡眠則影響新陳化謝，由此可推斷充足及適時的睡眠，有助維持新陳代謝正常，延緩衰老速度，從而減少毛髮掉落，在一定程度上對睫毛健康有益。」但湯醫生補充，目前醫學界並沒有直接治療睫毛脫落的方法。

毛髮生長與新陳代謝有關，而睡眠則影響新陳化謝，由此可推斷，充足而適時的睡眠，在一定程度上對睫毛健康有益。（圖片：omgtw）

睫毛無須刻意護理﻿ 平日只須保持乾淨 徹底卸妝

湯醫生提醒，除了平日保持眼周乾淨以及盡量減少對眼部刺激外，一般而言，睫毛無需刻意護理或保養。要做到以上兩點，女士便要注意徹底卸妝、適度化妝及盡量選擇有質素保證的眼部化妝品。「要卸除眼妝，可使用無油或眼部專用的卸妝液，減少刺激性；使用棉花棒蘸上卸妝液，有助控制力度並更仔細地擦掉睫毛上的化妝品及假睫毛膠水。卸妝時應特別注意睫毛根部，不應有殘留。最後可使用另一支棉花棒，蘸溫水清潔殘餘的卸妝液。」

一般而言，睫毛無需刻意護理或保養。但女士亦須注意徹底卸妝、適度化妝及盡量選擇有質素保證的眼部化妝品。（圖片：hk01）

湯文傑醫生，香港註冊眼科專科醫生（照片由醫師授權刊登）

Source:HK01