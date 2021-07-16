香港腳｜夏天易發作腳臭痕癢生水泡　認清4種類型按穴塗椰子油？

夏季不僅炎熱，同時也很潮濕，加上工作時間長，往往鞋子一穿就是一整天，在炎熱潮濕的天氣下，腳部又悶整天，很可能會出現所謂香港腳的狀況，台灣大樹藥局陳俊凱藥師表示香港腳正確的名稱是足癬，會叫香港腳是因為當初英國人到香港時，因為香港比起氣候乾燥的英國更潮濕且悶熱，士兵們的腳紛紛出現足癬，所以就被英國士兵誤稱為「香港腳」。而香港腳的症狀眾多，一般民眾認知的腳會很癢、脫屑、很臭，只是香港腳的症狀之一，更完整的了解香港腳才能及早治療喔！



▼四種香港腳類型和症狀（按圖了解👇👇👇）

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香港腳切確的症狀與類型有哪些呢？台灣大樹藥局陳俊凱藥師說明，香港腳症狀繁多，因此會依照主要症狀分類，可以分成下面四種類型：

1. 脫皮型香港腳：患者通常會從腳趾縫與腳底開始脫皮，這是比較初期的症狀，大多數患者一開始罹患香港腳都是先出現脫皮，而後才慢慢再發展成其他種類。

2. 角化型香港腳：患者會出現整個足底，腳掌角化的狀況，但通常不太會出現搔癢的的症狀，所以容易被人所忽略，甚至有些患者會誤以為只是腳底乾燥脫皮。如果角化的狀況延續到腳跟，就可能會在冬天出現龜裂、疼痛等現象。

3. 水泡型香港腳：通常會在患者足底弓部出現一群一群的水泡，往往使患者劇癢難耐，若水泡乾涸後，則會逐漸角化、脫屑。

4. 糜爛型香港腳：香港腳最常見的一個類型，從腳趾縫間糜爛、脫皮，若將表層的皮膚剝落，會出現底下鮮紅糜爛的皮膚，通常會伴隨著強烈的搔癢感與灼熱感。

台灣大樹藥局陳俊凱藥劑師提醒民眾，出現症狀後建議馬上進行治療。香港腳本身造成的不適雖不是重大病症，但長時間不治療可能會因為破掉的水泡、糜爛的腳趾縫或是龜裂的皮膚傷口等等，而引起蜂窩性組織炎，進而產生更嚴重的症狀，同時香港腳也容易併發灰指甲，也就是甲癬，因此建議要及時治療，才能避免感染範圍擴大或是加重！

同場加映：香港腳又痕又臭十分難受，除了塗藥保持衞生勤換襪子外，也可以透過按穴、泡腳等調理，椰子油都有用？



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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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