偏頭痛｜搭車坐錯位香水射燈令頭更痛？3類食物助紓緩咖啡飲這種

偏頭痛女性病發機會比男性高，日本節目《林修の今でしょ！講座》中有專家解釋，女性因受先天的荷爾蒙影響，較易有偏頭痛，發作機率是男性的4倍。專家還分享飲食上改善偏頭痛的方法，並提醒哪些生活習慣會令偏頭痛惡化，透過減少對大腦的刺激，紓緩偏頭痛的症狀。



偏頭痛先兆打呵欠

在節目《林修の今でしょ！講座》中，專家指人有壓力的時候，血液會大量釋出血清素，大腦的血管會因此而收縮，於是血液循環變差。打呵欠就是血液循環不良的表現，所以亦是偏頭痛的前期徵兆之一。但血清素會隨時間消失，導致大腦血管急劇擴張，觸動了包圍血管的三叉神經，引起如脈動般抽動性的頭痛。

女性受先天的荷爾蒙影響，較易有偏頭痛，發作的機率是男性的4倍。（unsplash@carolinahdzz）

偏頭痛女性是男性4倍

▼女性偏頭痛發作的機率是男性的4倍，原因是什麼？（按圖👇👇👇）

女性更易有偏頭痛的原因，是因為雌激素和會引起頭痛的血清素構造非常相似。當身體大量分泌雌激素的時候，血清素就會誤會而跟着一齊大量分泌，最終引起偏頭痛。

月經前後頭會痛

月經前你會不會頭痛？如果有，那就是「月經型偏頭痛」的徵狀，因為雌激素會在月經前後分泌增多，連帶引起偏頭痛。患有「月經型偏頭痛」的女性不再頭痛的時候，就可能是懷孕了。因為懷孕時，雌激素就不會再有變動，那就不會引起頭痛。

▼偏頭痛成因，跟天氣轉變、飲食習慣原來也有關係。 （按圖了解👇👇👇）：

+ 5

相關文章：偏頭痛｜李蘊劇痛5日入院！肥胖轉季易病發10招紓緩少吃腸仔芝士

防偏頭痛避免刺激大腦

除了雌激素分泌會引起偏頭痛，專家指氣味、光線和顏色的刺激都會令偏頭痛惡化，即香水的氣味、耀眼的陽光和射燈、顏色鮮艷的衣服或閃耀首飾等，都會從嗅覺和視覺刺激大腦，更易有偏頭痛。

▼耀眼的太陽光會導致偏頭痛惡化？搭車坐哪裡更好？（按圖👇👇👇）

+ 3

因此受偏頭痛困擾的人，平時搭巴士的時候，最好是避免坐在窗邊。因為窗外不停移動的景物也會在視覺上刺激大腦枕葉，有機會引致偏頭痛。

▼同場加映：偏頭痛紓緩方法，包括按穴，快看5大紓緩偏頭痛穴位（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：【偏頭痛】眼矇耳鳴是先兆劇痛至肩頸 袪濕疏肝3湯水5穴位助紓緩

偏頭痛飲食貼士

1.微糖咖啡



針對偏頭痛，專家建議飲用微糖的咖啡。因為咖啡因能幫助收縮大腦血管，防止血管過度膨脹而觸動神經，引起偏頭痛。至於為什麼微糖的咖啡比黑咖啡好，那是因為攝取糖分亦有助血管收縮，進一步防止偏頭痛。

咖啡的咖啡因和糖分均有收縮血管的功用，飲用微糖的咖啡有助穩定大腦血管，防止偏頭痛。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

食物方面，專家建議攝取足夠的鎂質和維他命B2。

2.鎂質食物



鎂質能夠有效穩定大腦血管，從而預防頭痛，比如：生蠔、紫菜等，都是含有豐富鎂質的食物。

3.維他命B2食物



維他命B2則可以抑制大腦亢奮，藉此減輕偏頭痛症狀，牛奶或內臟等等，都是攝取維他命B2的來源。

▼10種含豐富鎂質食物（按圖率先看👇👇👇）：

+ 6

相關文章：缺鎂｜骨鬆抽筋7警號可能缺鎂！豆腐杏仁10高鎂食物蕉要黃或青？

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）