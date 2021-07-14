消委會牛奶｜子母最高鈣多明治逾2倍！邊款最低脂特選3.6咩意思？

牛奶一定高鈣？消委會搜集了40款牛奶及牛奶飲品樣本進行測試，發現逾7成樣本沒有達到「高鈣」食物的水平，鈣含量最低的為「明治CP-meiji」，與鈣含量最高的「子母」相差近2.3倍。而「低脂」與「較低脂」牛奶的脂肪含量又有何不同？



市面有各式各樣的牛奶，選購時要注意營養標籤。（資料圖片）

消委會在2021年3月至4月從超市、食品店及百貨公司搜集了40款牛奶及牛奶飲品（即包含流質奶脂與奶粉、奶固體等合成物）樣本進行測試，包括鈣質、脂肪及蛋白質。不少人自小已開始飲用牛奶及牛奶飲品，不過，你又是否了解不同種類的牛奶營養素？

高鈣牛奶13款

牛奶一般被認為含豐富的鈣質，而鈣質是構成骨骼及牙齒的主要成分。不過，牛奶及牛奶飲品是否全部都屬「高鈣」？

▼消委會檢測：高鈣牛奶鈣含量排名（按圖👇👇👇）

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全部樣本中，有13款樣本屬「高鈣」食物，由每100毫升含121毫克至239毫克；餘下的27款樣本的鈣含量，則由99.4毫克至119毫克，屬「鈣的來源」食物。

是次鈣含量最高的樣本為「子母」，每100毫升含239毫克鈣，飲用1盒（225毫升）即攝入約538毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量（800毫克）的67%。鈣含量最低的樣本則為「明治CP-meiji」，每100毫升含99.4毫克鈣，飲用1盒（236毫升），攝入約235毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量的29%。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（標籤規例），鈣的營養素參考值為800毫克，而每100毫升液體食物含不少於15%（即120毫克）屬於「高鈣」食物；含不少於7.5%（即60毫克），屬於「鈣的來源」食物。



低脂牛奶7款

牛奶的脂肪含量亦是不少消費者選擇牛奶的準則。市面上的牛奶主要分為全脂、脫脂、低脂及較低脂4類。

▼消委會檢測：低脂及較低脂牛奶脂肪含量排名（按圖👇👇👇）

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根據標籤規例，每100毫升液體食物含不超過1.5克總脂肪，屬於「低脂」食物。測試結果顯示，低脂牛奶飲品樣本（包括高鈣類）的平均總脂肪為1.1克。

「低脂」VS「較低脂」牛奶

根據標籤規例，「較低脂」屬營養比較聲稱，即相對其他牛奶飲品的總脂肪量少25%，便可稱作「較低脂」。



檢測結果「較低脂」牛奶飲品類別樣本的平均總脂肪含量為每100毫升有2.1克。相比「低脂」牛奶飲品類別樣本則高出約1倍，消費者選購時要注意包裝上的產品名稱及營養標籤。

▼同場加映：市面上的低脂牛奶糖分排名：（按圖👇👇👇）

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最高脂牛奶

根據標籤規例，奶類所含奶脂不得少於3.25%。測試結果顯示，全脂牛奶類別樣本的總脂肪含量介乎每100毫升3.4克至4.3克。而總脂肪含量最高的全脂牛奶為「JerseyDairy」，每100毫升含4.3克總脂肪。而脫脂奶所含奶脂，應少於0.3%，全部脫脂奶樣本均符合標準。

腸胃對溫度比較敏感的人士可先用熱水座暖牛奶並立即飲用完畢，謹記不能再次冷藏，以免細菌滋生。 （unsplash）

日本牛奶「特選3.6/3.7」是什麼？

「3.6」、「3.7」其實代表着牛奶的脂肪比例，特選3.6，即乳脂佔牛奶的3.6%或以上。一般全脂牛奶的脂肪含量在3.25%或以上。

是次測試中，2款（北海道富良野特選3.7牛乳及北海道特選3.6牛乳）亦標示了乳脂肪比例，測試結果顯示其總脂肪為每100毫升4.2克及4.0克（即4.2%及4%），兩者皆達到乳脂肪標示的水平。雖然乳脂含量愈高愈香濃，但長期攝取過多脂肪可能引致肥胖。

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乳糖不耐症不可飲牛奶？

乳糖不耐症是指身體不能消化乳糖，飲用含乳糖的牛奶後會出現腸胃不適、肚痛、肚脹及肚瀉。然而，由於乳酪和芝士所含的乳糖在製作過程中已被細菌分解，患有乳糖不耐症的人士仍可嘗試進食乳酪和芝士，以吸收鈣質和蛋白質，另外亦可選擇添加了鈣質的高鈣低糖豆漿代替牛奶。

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