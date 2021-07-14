書展即場下載醫師Easy　登記新會員送總值$250消毒用品

過去一年，醫師Easy積極地向大眾分享多元化的健康養生最新資訊；而為了更貼身了解用戶對醫療服務的需求，醫師Easy將於7月17日至19日期間，在「2021香港書展」設立攤位送出豐富迎新獎賞。是次活動僅限首次下載的用戶參與，只需要現場進行簡單步驟，即有機會獲得由O°Airject 贊助 O°Airject Minijet 手提消毒液噴霧器 及 試用裝消毒劑50mL一枝 (總值$250) ，名額只有200份 (先到先得，送完即止)，屆時會有工作人員會在場提供協助。

醫師Easy攤位編號：香港會議展覽中心1號館 1A-C24



現場做齊以下步驟程序，輕鬆拎走精美禮品！

1. 讚好及追蹤醫師Easy Facebook專頁。

2. 於醫師Easy書展攤位現場，掃描工作人員提供的QR code，首次下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

3. 登記成為醫師Easy新會員。

＊如發現參加者重複下載，其得獎資格將被取消。＊



4. 開啟醫師Easy手機應用程式，參與問答遊戲；填寫個人資料，即有機會得到精美迎新禮品。

醫師Easy書展獨家迎新禮品由O°Airject 贊助 O°Airject Minijet 手提消毒液噴霧器 及 試用裝消毒劑50mL一枝（總值$250） ，名額只有200份，送完即止。

用家可將O°空間消毒劑注入Minijet手提噴霧器的樽蓋內，蓋上後即可使用。開啟噴霧器後，消毒劑可透過霧化形式隨空氣飄浮到任何角落，徹底有效滅絕細菌，減低二次傳播感染風險！



Minijet手提噴霧器採用USB充電，容量20mL，方便隨身攜帶，適合戶外使用；可直接噴在餐具、餐枱、衣物、鞋子、玩具等等，進行即時消毒。



一年一度的書展開鑼，必定人頭湧湧。雖然本港疫情已漸趨穩定，但抗疫亦不能鬆懈，尤其關乎切身健康更是必守防線！屆時醫師Easy攤位會由 QiAir 氣控研究所 贊助消毒，當中程序以空氣為媒介，長效消毒，無孔不入，包括所有難以清潔的物件和角落，即是桌子、地氈，容易交叉感染的媒介如傳單等，全部變成近乎無菌空間。採用的空間消毒霧劑不單是香港科技研發，更經過加拿大UBC認證可殲滅新冠病毒，極強效而無害，同時可改善空氣質素。

其主要三種由活性成份二氧化氯（ClO2）、激活液和芬多精（天然抗菌劑）組成，絕無酒精，水溶配方不易燃；適合任何人士，包括孕婦、 嬰兒和寵物使用。