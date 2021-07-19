車仔麵熱量排名｜豬皮肥過牛腩山根3件=1碗飯？營養師教低卡配搭

車仔麵配料款式多，但部分熱量高，隨時變成致肥陷阱！到底常見的魚蛋、紅腸、蘿蔔又有多少熱量？減肥人士想吃車仔麵又可以有什麼選擇？註冊營養師劉嘉豪（Jim Lau）為大家解開迷思！



車仔麵配料、湯底、麵款熱量

車仔麵除了配料餸菜外，還會配搭其他醃料及醬汁，熱量再增加不少。註冊營養師劉嘉豪近日在Facebook分享數款配料的熱量供大家參考，到底哪款是最高卡？

▼車仔麵配料熱量，卡路里排名由低至高排，哪款最致肥？（按圖👇👇👇）

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以上配料當中，以每100克計算，最高熱量的前3名分別是山根（686千卡）、肥牛（560千卡）及豬皮（544千卡），根據衛生署資料，一碗200克白飯的熱量約260千卡，而每件山根的熱量95千卡，吃3件的熱量已多過1碗飯。而最低卡的配料是白蘿蔔、紫菜。

配料之外， 劉嘉豪還提醒大家麵款及湯底亦要小心選擇。

▼湯底之中，最低熱量毫無疑問是清湯，腩汁排尾二，其餘麵款、湯底卡路里排名（按圖👇👇👇）

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湯底



以100毫升計算，麻辣湯是最高，有250千卡，其次是沙嗲、咖喱，清湯為最低卡，只得40千卡。

▼麵款之中哪些最易致肥？（按圖👇👇👇）

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粉麵



以每份100克計算，出前一丁是最高卡，達474千卡，接近2碗飯。如以一碗淨麵約有250克，即出前一丁的熱量高達1185千卡，相等4.5碗飯。第二高是伊麵，有400卡，約1.5碗飯；相對健康的選擇是烏冬及米粉，分別是200及174千卡。

車仔麵健康之選

劉嘉豪解釋，無論是一般人或減肥人士，每碗車仔麵的配搭也需菜、肉各1份，例如生菜可另加1份牛筋/白魚蛋/墨魚丸/ 雲吞。另以清湯及米線為主。而在餐飲方面，他亦建議選取無糖的檸檬茶、綠茶，或者低糖豆漿。

熱量雖是支持人體活動的主要能量來源，但若攝過量就會肥胖，同時亦會增加心血管疾病和各種健康風險。

註冊營養師Jim Lau近日在Facebook分享車仔麵數款配料的熱量參考數字。（Jim Lau＠Facebook）

茶記早午餐熱量迷思

其實除了車仔麵，港人日常也離不開去茶餐廳，到底每日常見的餐蛋麵、沙嗲牛肉麵的熱量又有多少？

▼茶記常吃早餐，卡路里排名由低至高排：邊款最高卡？餐蛋麵、沙嗲牛肉麵有幾肥？（按圖👇👇👇）

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在常見的早餐選擇中，以餐蛋麵的熱量最高，一份約743千卡，即幾乎等於3碗白飯；而沙嗲牛肉麵則是667千卡，一份也等於2.5碗白飯，營養師陳煒賢在報道中解釋你，一般女士大概基礎代謝率約1200千卡，要全日攝取卡路里少於代謝才可以減重。單以卡路里計算，如果正在減重的女士吃一碗餐蛋麵，接下來的兩餐只剩下約500千卡的限額。

▼同場加映：10種燃脂瘦身食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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