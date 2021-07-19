淋巴癌｜咳唔停無故發燒全身痕6症狀　留意這3個位置有冇唔痛腫塊

根據台灣衛生署統計，淋巴癌的發病日漸趨於年輕化，主要好發年齡為四十至五十歲，而且男性的罹患率也高於女性。淋巴癌原發於淋巴系統，而淋巴系統正是身體的重要防禦機制，主要的功能就是幫助身體抵抗病菌，讓我們免於外來微生物的侵害。因此，當淋巴癌發生時，淋巴系統就會遭受到破壞，等於人體的防禦功能漸漸失效。



▼淋巴癌早期症狀 6大警訊應注意（點擊下圖看清！👇👇👇）

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早期的淋巴癌常常沒有症狀或是症狀不明顯，初期有淋巴結腫大、不明原因發熱、夜間盜汗、疲勞、體重下降、咳嗽等；若器官受到淋巴癌壓迫，則會出現消化性潰瘍或是腸胃機能障礙，如便血、腹痛、嘔吐等。

淋巴癌會使淋巴系統造成損害，人體的防禦功能會漸漸失效。

1. 燒：突然無故發燒

2. 腫：脖子、腋下或鼠蹊部長出隆起的腫塊，不會痛

3. 癢：全身發癢

4. 汗：夜間盜汗

5. 咳：持續咳嗽、喘

6. 瘦：三個月內減輕體重5％以上、常覺得疲倦，淋巴癌會使淋巴系統造成損害，人體的防禦功能會漸漸失效。



摸到腫塊就要儘速就醫

淋巴癌雖然是從淋巴組織長出來的腫瘤，但症狀不一定是淋巴腺腫大，可能是在淋巴結外的淋巴組織生成，譬如胸腺、肝脾、腹腔、鼻咽等都有可能長出淋巴癌；也有可能是其他的癌症發生淋巴轉移，譬如乳癌、肺癌、甲狀腺癌等，也會造成淋巴腺腫大。

治療療程為每三周至四周1次、每次1天到2天，總共進行6到8次療程，治療時程約4-6個月，病患可於門診接受治療，通常能被治癒者，必須要對藥物反應好、還要能度過治療期間的潛在副作用，因此年輕患者通常較年長患者的治療順利。

淋巴癌發生位置 決定期別

而淋巴癌的分期方式也很特別，是以發生的「位置」區分，不是以腫瘤大小來算。

第一期：橫隔膜以上或以下只有一處位置發現腫瘤

第二期：橫隔膜以上或以下，有2處腫瘤

第三期：橫隔膜上或下都有侵犯

第四期：已經影響器官、侵犯肝、肺、骨髓、骨頭等



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淋巴癌治療期間應多休息

一般建議治療期間不要工作，因為身體會較為虛弱且容易感染。治療結束後，也應再休息3-6個月。要判斷治療是否有效，可以觀察臨床症狀是否消失、或透過理學檢查看腫瘤是否消失或變小；抽血檢驗腫瘤指標也是可以參考的依據。另外透過影像檢查，可直接觀察腫瘤是否變小，一般而言健保給付每3個月一次電腦斷層掃瞄或正子攝影的檢查，因此有時醫生會藉由X光檢查或超聲波檢查來做初步評估。

要早期診斷淋巴癌，除了靠自己警覺6大警訊外，避免及治療乙、丙肝炎病毒和幽門螺旋桿菌感染也很重要。如果屬於胃部淋巴癌，可以先治療幽門螺旋桿菌，一旦沒有幽門螺旋桿菌刺激淋巴變性，部分淋巴癌就會治癒，不需接受化學治療。

淋巴該如何預防？應注意這些事項

- 不煙不酒、不吃檳榔

- 避免接觸化學物品

- 規律作息不熬夜、規律運動

- 多吃蔬果、少吃燒烤食物

- 補充維他命，例如：維他命A、維他命B雜、維他命 C、維他命E，可以降低淋巴癌的發病機率。不過雖然維他命對人體的好處多，但還是不建議濫用。



淋巴癌常見問題

1. 淋巴結腫大就是淋巴癌嗎？

淋巴結腫大不見得就是淋巴癌，確診必須經過切片。人體頸部、腋下、鼠蹊部都有淋巴結，通常有感染時，發炎部位附近的淋巴結會腫、痛，若出現不痛、較硬且多處的淋巴腫大就要小心。如果已經排除感染因素，超過2周淋巴結仍腫大，就要儘快就醫。尤其多顆、不同位置的淋巴腫，也是警訊。

2. 淋巴癌不一定長在淋巴上嗎？

是的，淋巴癌也可能長在胃部、腸道、腦部、口咽或鼻腔等，尤其長在消化道的比例較高。除了淋巴結腫大之外，淋巴癌在不同部位的侵犯可以有不同表現，如發生在胃腸道，可能會出現腸阻塞或腹瀉；出現在鼻咽及頭頸部則可能會有鼻塞、流鼻水或扁桃腺腫大。

在台灣，鼻腔的淋巴癌表現較為特殊，常合併鼻塞，發燒不退，通常與EB病毒感染有關；也有侵犯淋巴結以外的淋巴癌，不一定會出現淋巴結腫大，可能出現胸水、腹水或骨頭痛等症狀。

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