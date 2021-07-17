因為疫情，過去一年全港中小學改為家中網上授課，家長亦避免子女外出活動以減低感染風險，坊間亦掀起了一股「氣炸鍋料理」的熱潮。一年多的抗疫生活過去了，卻衍生出不少與學童的健康問題。其中「學童過重」及「身高落後同齡」於各大親子討論區引起熱話。不少家長於子女回復正常上學後，從已一段時間沒見面的家長口中才發現自己子女肥胖了不少，甚至有家長發覺自己子女的身高「已落後」於同齡同學。隨著疫情轉趨穩定，家長都紛紛想「亡羊補牢」趁暑假為子女作全面體重及身高管理。本文將介紹兒童正確飲食習慣對日後發展的影響以及營養師於當中的重要性。

復課後比較同齡學童 家長擔心孩子發育落後同齡？

於疫情期間停課，令學童不能從學校的固定體育課中進行適量的戶外運動，而香港的室內居住環境亦普遍狹窄，限制了兒童可以於室內活動的範圍。而且兒童長期留在家中，難以抗拒零食誘惑，正餐之間容易無節制進食。不良飲食習慣及嗜好亦大大增加了兒童健康發育的風險。有不少家長於復課後比較同班同學，才驚覺自己子女的身高「落後」於同齡學童，於是在網上討論區公開子女年齡、身高、體重以查詢子女是否達到「同齡標準」。有註冊營養師強調，一般兒童的生長發育期可簡單分為兩大階段：「學齡前期（4至6歲）」以及「學齡期（7至14歲）」。不同發育期及體質的孩子所需要的運動量及營養亦不一樣。而且每個小朋友的發育情況亦不一樣，不能以偏概全。

兒童階段肥胖 提高成年後心血管疾病風險

香港最常見的是「兒童階段肥胖」，有註冊營養師表示的確兒童正處於重要的成長階段，長期間缺乏適量運動及不良飲食習慣，對小朋友的健康發展是有所影響，而且一旦養成壞習慣，影響便根深蒂固，長遠更會增加成年後肥胖的機會，甚至提高糖尿病、高膽固醇、高血壓等心血管疾病的風險。此外，在兒童至青春期階段長胖的人，脂肪細胞的數量及體積亦會同時增加並維持固定數量，這代表會有較強的儲存脂肪能力，肥胖的機率較一般人高。即使成年後減肥成功，不會再減少或消失。亦有較大機會「反彈」。因此，營養師十分強調家長必須及早正視「兒童過重」問題，為兒童做好體重管理及培養良好的飲食習慣。

在兒童至青春期階段長胖的人士，成年後肥胖的機會較一般人高，因此營養師十分強調必須從小培養良好飲食習慣。（圖片：hemagz）

胡亂節食未必有效 誤信「長高偏方」「減肥餐單」 後果可大可小

不少擔心子女身高落後於同齡的家長，於網上討論區尋求「長高偏方」。亦有家長發現孩子的體重不斷上升後，擔心身型只會「向橫」發展，而於網上尋找兒童「減肥餐單」，甚至部分家長實行統一每餐減食；亦有父母「反其道而行之」，為了糾正孩子的壞習慣而增加正餐份量，嘗試令小朋友失去對零食的慾望，以達至減肥之效。然而，小朋友體格亦與成年人不同。營養師強調，家長不宜自行胡亂為孩子節食，或跟從坊間的無科學根據的餐單減重，否則會影響孩子的胃口或引起反感情緒，更可能會引致貧血、暈眩等情況，長遠會導致營養不良、抵抗力降低及發展遲緩。而隨意增加正餐份量亦有機會種下惡果，令孩子將來長大成年後，更容易有肥胖問題。如果家長想為孩子減肥及增磅，正確的做法是諮詢專業營養師，讓營養師為孩子制定合適餐單。

營養師強調，家長不宜自行胡亂為孩子節食，或跟從坊間的無科學根據的餐單減重，否則會影響孩子的胃口或引起反感情緒，更可能會引致貧血、暈眩等情況，長遠會導致營養不良、抵抗力降低及發展遲緩。（圖片：readmop）

營養師制定合適餐單 助控制孩子體重

於英美歐等國家，為兒童進行營養師諮詢是非常普遍的服務，但香港仍未算普及。一般大眾都仍停留於營養師主要為成年人減肥變靚，但其實近年大眾對兒童健康飲食的認識及關注也大大提高了。坊間亦多了不少主打針對兒童營養、身高發育的諮詢服務。有見及此，醫師Easy 為家長解答有關兒童營養師諮詢服務的常見問題。

１. 最理想諮詢兒童營養師的時間？幼稚園定小學？

正如上文提及，一般兒童的生長發育期分為「學齡前期（4至6歲）」以及「學齡期（7至14歲）」。學齡前期的幼童應攝取足夠營養，尤其鈣質和蛋白質，從而鞏固骨骼及強化免疫系統，為長高及抵禦疾病打好基礎，有利日後發育；相反，如果這時期出現的偏食、厭食行為，會引致過瘦或營養不良情況，間接影響身體及腦部發展。



如果家長在孩子的學齡前期，所安排的飲食不恰當，問題會明顯地反映於學齡期，例如孩子明明每餐都吃很多食物，卻仍然瘦弱。此外，學齡期是成長速度最快的階段，孩子每年的身高和體重都在急速飆升，很多家長都不懂得判斷孩子的身高和體重是否達標，經常為「身高是否跟其他同齡兒童一樣」、「會否過重或過輕」等問題困擾不已。在專業營養師的檢查及分析下，家長可以清楚了解小朋友的身高和體重是否達到該年紀的標準。因此最常見的諮詢兒童營養師的時間都是學齡期的兒童。



２. 為何需要由營養師設計餐單？基因及後天因素有影響到孩子所需營養？

由於每個人的體質不一樣，表面均衡的餐單未必適合每個孩子，基因遺傳等先天因素或會令孩子有需要額外增加或減少某方面的營養攝取量。營養師會檢視及評估孩子的體質及平日的飲食習慣，協助找出不達標的原因，並根據個案作出相應的專業建議，讓孩子把握學齡期，建立正確的飲食習慣。



在專業營養師的檢查及分析下，家長可以清楚了解孩子的身高和體重是否達到該年紀的標準。（圖片：parenting）

３. 諮詢營養師收費昂貴？

近年大眾對健康飲食的認識及關注也大大提高了，營養師諮詢服務亦愈來愈普及。坊間有不少營養中心亦提供單次性營養師諮詢服務，收費由幾百到幾千不等。但由於營養師諮詢服務亦並非醫學治療，是從專業的營養學角度出發，令身體從飲食根源改善。



營養師會面諮詢 全面掌握孩子健康飲食

適逢暑假，莊柏醫療與HK01合作，推出獨家設計的暑假限定的兒童營養師會面諮詢套餐 (為期四星期)，對象是8至14歲的小朋友。諮詢套餐的內容主要包括：

．合共四次營養師一對一的會面諮詢，就兒童個人體質作出詳細了解及專業分析



．因應兒童的飲食喜好，制訂每天不同的專屬餐單 (為期四星期)



．Whatsapp問答／跟進服務 (為期四星期)



．內容豐富而實用的教學筆記，以助家長吸取健康飲食知識



➤莊柏醫療｜＜營養師會面諮詢套餐（兒童限定｜HK01獨家項目）＞ 優惠價 $3000。

HK01 獨家發售的暑假限定的兒童營養師會面諮詢套餐，由第一次營養師一對一的會面諮詢會就兒童的個人體質作出詳細了解及專業分析，讓家長清楚了解子女的身高和體重是否達到該年紀的標準。營養師會了解家庭及兒童的飲食喜好及習慣，制訂每天不同專屬餐單，讓兒童能夠享有最適合個人體質的天然健康飲食方案，並糾正過去錯誤的飲食習慣及嗜好，讓體重和體型回復至標準水平。

除了四次的會面諮詢外，營養師亦會提供Whatsapp線上問答服務，營養師會連續四星期每日跟進了解兒童的實際飲食及身體情況，以改良餐單。而期間，家長除了獲得內容豐富而實用的教學筆記，增強基礎知識，在日後安排孩子飲食、調整餐單或遇到相關疑問時，能夠作出正確判斷。學習筆記的內容包括「減脂增肌秘訣」、「零食建議」、「外出飲食建議」、「食物標籤知識」、「降膽固醇技巧」等，亦可以從Whatsapp得到支援，學習掌握如何通過飲食，讓孩子以天然而健康的方式減肥瘦或增磅，長期保持健康體格。

暑假將即來臨，家長把握暑假限定獨家優惠，帶同孩子面見營養師，一同學習健康飲食知識，趁著暑假為子女參加改善健康的夏日親子活動。

營養師會對兒童的個人體質作出詳細了解及專業分析，並制訂專屬餐單，讓兒童能夠享有最適合個人體質的天然健康飲食方案。（圖片：nestlemilo）

孩子敏感問題不容忽視 測試有助詳細了解潛藏過敏原

家長在確保孩子日常均衡飲食的同時，絕不能忽視潛藏的敏感問題。如兒童錯誤進食敏感食物，會引發過敏反應，後果可大可小，輕則會引發氣喘、嘔吐、流鼻水及皮膚紅腫，甚至濕疹，嚴重更會引發過敏休克反應、嚴重氣管腫脹甚至生命危險。而常見的致敏原除了食物，例如雞蛋、牛奶、魚、果仁、大荳、麥、甲殼類海產、水果外，還會存在於周遭環境，例如動物毛屑、昆蟲、花粉、塵蟎等。

莊柏醫療的「食物致敏原組合測試及環境過敏原測試」，測試項目多達69項，涵蓋最常見的過敏原。透過測試，有助家長詳盡了解小朋友的過敏成因，並加以提防。

➤莊柏醫療｜＜69項詳盡敏感測試＞ 優惠價 $4500 （63折 - 原價$7200）。