頭痛｜壓力大消化差致頭痛？前額太陽穴6類頭痛鼻塞耳脹或生腫瘤!

在這步調快速的社會中，頭痛已經成為了我們的日常。其實頭痛有分很多種，每一種治療方式都不一樣，可能是日常生活緊張或是疲倦導致的，也可能是某些疾病的症狀表現，不過大約有90%的頭痛並沒有根本疾病，大多數都是壓力、焦慮、遺傳、急性青光眼、長時間近距離用眼等居多。其實從頭痛的部位，也可以了解造成頭痛的原因，以下帶您來看看，有哪6種常見類型的頭痛



6種常見的頭痛類型（按圖了解👇👇👇）

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一、頭部單側疼痛：偏頭痛

症狀特徵

為一側的頭部的同一部位反覆劇烈疼痛，但不是唯一的特點，有些病人會兩邊痛、後腦勺痛，甚至整個頭一起痛。也可能伴有噁心、嘔吐及視覺的障礙的症狀發生。症狀：中重度的頭痛、單側發作、博動性、抽動性的疼痛，像是血管一跳一跳的感覺 、日常活動會加劇頭痛 、噁心或嘔吐、畏光且怕吵。

會引起偏頭痛的原因

1. 環境變化，像是天氣、溫度、濕度、光線、氣味的轉變等

2. 日常壓力，包括學校、家裡、人際等壓力

3. 吃了會誘發偏頭痛的食物，如朱古力、芝士、熱狗，還有含咖啡因的飲料如咖啡、茶、可樂等

紓緩方式：

規律有氧運動。台灣台北榮總神經醫學中心主任王署君說，他的患者有很多是開始運動之後，頭痛的程度、頻率都下降不少。



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二、頭部前額兩側疼痛：消化系統導致的頭痛

症狀特徵

前額左右兩側產生不適，此二側是胃經的開始，與腸胃道的消化系統有關，例如容易胃脹氣、胃灼熱、胃酸倒流（又稱胃食道逆流），或者經常性便秘、吃宵夜吃得太油膩的人，就容易引發側額角頭痛。範圍在前額與眼睛周圍，常會伴隨有腸胃、腎或膀胱疾病。 症狀：感到噁心、想吐、臉色慘白、嗜睡沒精神、沒有食慾、腹部偏頭通通常來得突然且嚴重。

會引起消化系統導致頭痛的原因

1. 消化不良

2. 腸道寄生蟲

3. 急慢性腸胃炎

4. 潰瘍性結腸炎

5. 肝功能不全

6. 有時候也與飲酒過量、食物過敏還有食品的添加物有關係

紓緩方式：

找出是否有消化系統問題，改善飲食生活習慣。



三、上頷及兩耳鼻樑疼痛：竇性頭痛

症狀特徵

在鼻竇中增加的壓力，會導致與頭痛相似的疼痛，會伴隨有其他鼻竇症狀，如：流鼻涕、耳朵脹滿感、發燒、以及臉部腫脹等。症狀：臉頰、眉毛、額頭多處疼痛腫脹、鼻塞、嗜睡、上排牙齒疼痛。

會引起竇性頭痛的原因

1. 過敏反應

2. 腫瘤

3. 鼻竇感染

紓緩方式：

多喝水和使用濕度調節器或鹽水噴鼻對竇性頭痛的治療會有幫助



四、前額及後頸部疼痛：壓力性頭痛

症狀特徵

壓力型頭痛是造成頭痛最常見的原因，這類患者往往感到頸部肌肉僵硬、肩部痠痛，且頭部兩側有被壓迫、隱隱作痛的感覺，有時牽連後頸部、前額，甚至整個頭部都有隱痛感，彷彿戴了頂沈重的帽子般。症狀：頭痛性質為鈍痛、脹痛、壓緊感、麻木感和束帶樣緊箍感，非博動性、感到噁心、想吐。

會引起壓力性頭痛的原因

1. 身體太過疲累

2. 長期身心壓力過大

紓緩方式：

中午小睡一下，便可改善頭痛情況



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五、頭皮太陽穴及頸背疼痛：緊張性頭痛

症狀特徵

疼痛的感覺像是整個頭被綁或被壓得緊緊的，有的人是一整天都痛，大部份的人是中午到傍晚特別痛，這類頭痛發作時主要位置在整個頭部，也會延至頭皮、太陽穴及頸背位置。症狀：伴隨頸肩僵硬症狀、頭暈、感到噁心、想吐、對噪音和光敏感。

會引起緊張性頭痛的原因

1. 肩頸肌肉因過勞而引致肌肉繃緊

2. 無法放鬆

3. 飢餓

4. 缺鐵

紓緩方式：

放鬆心情，做伸展運動，按摩肩膀、頸部、頷部及頭部的肌肉



六、橫貫前額疼痛：焦慮性頭痛

症狀特徵

特徵是疼痛橫貫前額。可能是因為焦慮，長期下意識的繃緊肌肉所導致。 症狀：容易失眠、情緒不穩定、注意力跟記憶力下降、嚴重可能會造成抑鬱症或是焦慮症。

會引起焦慮性頭痛的原因

1. 長期下意識的繃緊肌肉

2. 個性較為焦慮者

紓緩方式：

少喝咖啡、按摩頭部、放鬆一下



如果有這些情況，建議立即就醫檢查

上述頭痛性質只能初步的緩解症狀，如果還是持續的不舒服應儘早給醫師檢查。

除此之外，如果頭痛的程度已經嚴重到以下症狀，建議直接去大醫院做詳細的檢查，才不會延誤到黃金治療時期喔！

1. 突然劇烈的頭痛

2. 頭痛伴隨意識變化

3. 頭痛伴隨有無法解釋的發燒

4. 有局部的神經學症狀，例如講話講不清楚、複視、手腳無力等

5. 在劇烈運動時發生的頭痛

6. 最近曾有過頭部外傷的病史

7. 頻率和強度比過去的頭痛更激烈，或是服用平常的止痛藥，卻仍然無效

8. 50歲之後才發生新的頭痛

9. 有免疫功能缺陷的問題，例如有惡性腫瘤的病人



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參考資料： 寧夏醫科大學總醫院 《一圖了解頭痛分類及表現 》

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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