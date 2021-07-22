卵巢早衰｜月經失調心跳失眠5症狀　3問題自我檢測穿緊身褲有關？

卵巢提早衰退，除了可導致不孕，更有機會伴隨身體其他毛病。婦產科專科醫生方秀儀表示，若女性在40歲前，卵巢停止排卵及停經，便很大機會屬於卵巢早衰。究竟卵巢早衰是否等於更年期？又有何病徵及成因？



什麼是卵巢早衰？與更年期有沒有關係？(VCG)

卵巢早衰是什麼？

卵巢早衰即指女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程，一般更年期的女性多在49歲前後5年停經，但卵巢早衰症患者主要是40歲以下，及提早收經 （premature menopause），嚴重者更會引致不孕。

▼卵巢早衰症患者會出現以下病徵，對身體有什麼影響？（按圖👇👇👇）

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1. 月經不規律、經期量少、甚至數個月沒來經



由於卵巢功能衰竭，一方面不再排卵，另一方面荷爾蒙（雌激素和黃體素）分泌減少，因而經期不規律、經量少，也會產生更年期症狀。

2. 不孕，部分患者因不孕就診而發現卵巢早衰



由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都會造成不孕。

3. 出現更年期症狀：潮熱、冒汗、心跳、失眠、焦慮等



患者會提早出現與更年期相同的症狀，甚至有精神不集中的情況。

4. 情緒不穩



雌激素偏低，加上其他併發症如不孕症等，易導致抑鬱或焦慮。

5. 較易患骨質疏鬆、冠心病



雌激素本來有護心及維持強壯骨骼的功效，但如果體內雌激素偏低，會增加患上骨質疏鬆及心臟病的風險。

卵巢早衰與緊身褲有關？

卵巢早衰的原發性原因目前尚且不明，一般患者除了因為自身荷爾蒙有變，方醫生指通常有幾種因素影響，而壓力、抽煙、過度減重或過胖、生活作息不正常等都有可能會對卵巢功能產生不良影響，引致卵巢早衰。

▼卵巢早衰症成因有哪些？（按圖👇👇👇）

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1. 染色體或基因問題：例如X染色體異常、Turner綜合症



2. 自身免疫力問題：例如愛迪生氏病（Addison's disease）、甲狀腺疾病、紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、白癜風和克隆病等



3. 卵巢曾做手術，如卵巢囊腫切除



4. 曾患癌症：接受過化療或盆腔放射治療



5. 不良生活習慣，穿緊身褲、久坐、經常捱夜



據報道引述《鄭丞傑醫師的婦科診療室》中鄭丞傑醫師指，現代女性多穿緊身褲，加上上班長時間坐、經常捱夜等，均會影響骨盆腔的血液循環，甚至有可能令循環停滯，直接影響體內3種荷爾蒙的分泌及干擾1種神經系統，長期會導致月經失調、內分泌紊亂等症狀，影響卵巢的正常功能，甚至誘發卵巢早衰。

▼穿緊身褲隨時卵巢衰退?（按圖👇👇👇）

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久坐、熬夜及常穿緊身褲影響3種荷爾蒙分泌問題：

1.性荷爾蒙（雌激素）： 導致月經不規律



2.類固醇：經常熬夜令體內的類固醇分泌在晚上無法休息，類固醇波動時，情緒波動也會很大。



3.褪黑激素：有助於適當放鬆及緩和情緒，若受到影響，睡眠周期會被打亂。



4.副交感神經：一旦被打亂會引起心悸、腸胃蠕動不好，容易脹氣，情緒受到影響。



卵巢早衰自我檢測表

卵巢早衰早期指標分別是月經周期縮短和月經天數減少，如有出現，可能代表卵巢功能剛開始進入衰退。臨床上有一個卵巢功能衰退自我評估表，以年齡、月經周期和月經天數三個指標作評估。不過，需於半年內3次來經時均出現以上情況，而自身從未有婦科病歷，評估結果才有參考性。

▼想知自己有冇中招，即睇以下自我檢測表（按圖👇👇👇）

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預防卵巢衰退

據鄭丞傑醫師的著作指出，截至目前為止，還未有方法能夠恢復卵子的庫存量，暫時可做的只能延緩卵巢衰退的速度。方醫生亦提醒，如果想減緩卵巢衰退的速度，維持適當體重、作息正常、不抽煙等亦有幫助。

女人進入40歲開始，應注意和調理個人氣血、脾胃、肝腎的保健，為更年期前做好準備。每個階段的不同變化都有一定的自然規律，要逆轉非常困難，但在衰退期可以靠日常調理和注意生活或飲食習慣來延緩和降低子宮衰退的影響。

▼同場加映：想預防提早更年期可以點做？（按圖了解👇👇👇）

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