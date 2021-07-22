維他命｜益生菌空腹吃鐵鈣補充劑不可同吃？維他命睡前或飯後服？

現代人工作忙、壓力大，常買了一大堆保健營養品，想為自己補充能量，但不是忘了吃，就是買一大堆不知該怎麼吃，有的人甚至一口氣全部同時吞，可能浪費錢還沒辦法充分發揮效用。台灣營養師高敏敏整理出一張保健營養品吃對時間表，哪些空腹吃、飯後吃或睡前吃，清楚明白，保養不打折。



高敏敏指出，每款保健營養品都有它的特性、常常內含多種成分，加上每個人身體狀況也不同，因此建議服用的時間也會有所不同！以下是她整理常見的營養品服用時間建議：

▼保健營養品服用時間表（點擊下圖看清👇👇👇）

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空腹吃 ：

空腹吃指的是飯前至少1小時以上或是飯後至少2小時，常見的產品為：

・滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品

・膳食纖維、青汁、菊苣纖維、綠藻

・鈣、鐵、鎂

・膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖



飯後吃／隨餐吃

飯後吃指的是飯後1小時以內；隨餐吃代表吃完保健食品後立刻用餐。常見的產品有：

・水溶性營養：B雜、葉酸、維他命C、綜合維他命

・礦物質：鈣、鋅

・脂溶性營養：維他命ADEK、葉黃素、魚油、藻油、DHA、蝦紅素、磷蝦油、魚肝油、月見草油、Q10、大豆卵磷脂

・酵素類：酵素、鳳梨酵素、納豆酵素、中和酵素、蔬果酵素

・莓果萃取錠：藍莓錠、葡萄籽、接骨木、蔓越莓

・其他：薑黃、大蒜精、紅麴、蜂王乳、胎盤素、靈芝、牛樟芝



睡前吃 ：

睡前吃就是在睡前30分鐘以內吃完就去睡，常見的產品為：

・礦物質鈣、鐵

高敏敏特別提醒，鈣、鐵不可同時食用，因為兩者具有拮抗作用，彼此會競爭吸收。若想補充鐵與鈣，建議每天輪流吃或空腹時吃鐵劑，睡前吃鈣片。

・維他命Ｃ、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量B雜、葉酸



高敏敏提醒，記得除了服用時間要注意，購買前也須看清楚標示、攝取前也可以詢問醫生、藥劑師或營養師在保健身體前，必須先理解自己的需求喔！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】