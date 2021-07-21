Clean Beauty│美容護膚懶人包 秒懂潔淨、天然、有機、純素的分別

Clean Beauty概念近年成為全球的美容大趨勢。隨著香港人近年對環保意識的著重，對護膚及化妝品也要求可持續發展化。因此，主打天然、安全低敏、無毒、對肌膚「零」傷害的 Clean Beauty（潔淨美容）的熱潮也逐漸從歐美吹到香港。由於皮膚是人體最大的器官，塗在肌膚上超過60%的物質會被吸收，不少愛美之士，甚至是名人及KOL都捨棄傳統大品牌轉用小眾品牌，避免皮膚吸收不必要的化學物及令皮膚過敏的機會，讓肌膚真正「脫毒」。但市面上充斥著不少標榜「有機」、「天然」、「潔淨」等產品，但究竟當中有多少是適合自己的產品？



Clean Beauty主打追求無毒及簡單的成份。（圖片：The Bespoke Black Book）

謬誤一：Clean Beauty的產品都是純天然？

Clean Beauty的理念是著重護膚及化妝品的成分安全，強調產品成份「盡量」天然，大多由植物純天然提煉，但當中亦會有安全而無毒的人造成分，可見不是所有Clean Beauty的產品都是純天然。

何謂Clean Beauty？ 安全無毒 可持續發展

要判斷一項產品是否符合Clean Beauty的要求，一般可從三方面評估：

●成份是否安全無毒、不含激素、荷爾蒙干擾物及致癌物等的有害毒素



●有否提供清晰的成份標籤



●產品不經動物測試，對生態環境實踐可持續發展



而Clean Beauty的清晰易明的成分標籤，令用家清楚了解用在皮膚的產品包含的每一個成份。由原材料開始盡量減少後期加工，並善用環保包裝如玻璃、紙張和任何可生物降解和可回收的物品，以免對環境造成傷害及製造過多碳排放。現時市面上不少產品標榜「有機」，這與Clean Beauty又是否相同？

Clean Beauty的產品在生產過程中，需確保不經動物測試。（圖片：Getty Images）

謬誤二：天然產品等於有機？

「天然」產品的成分一般來自植物和大自然，並經過極少加工。而「有機」產品的要求更高，強調用非基因改造成分製成，並要確保在種植、培養、收成、製作和保存的過程中，沒有使用化學除草劑、殺蟲劑、殺真菌劑或抗生素，以提供較少污染的產品，由於有機種植和加工的額外工序需要較高成本，故有機產品的價格亦會偏高。因此天然並不等於有機。

謬誤三：產品中例出「提取自」是天然的意思？

有機化妝品牌 RMS Beauty 的創辦人 Rose-Marie Swift建議，不要購買在標籤上寫着「提取自」的產品，因為這表示當中的天然成份在經過處理後，已變成非天然的物質，這與天然產品直接使用來自大自然的成分，並保存當中所有的生命能量的理念背道而馳。那麼，消費者該如何選擇真正的天然產品？

有機產品較天然產品要求更高，價格亦會偏高。（圖片：Shutterstock）

謬誤四：「純素」美容等於「素食者適用」美容？

Vegan Beauty（純素美容）是指百分百經由植物提煉的產品，而且不經動物測試。同時不使用任何從動物身上提取的成分，如蜂蠟、蜂蜜、羊毛脂、牛奶、角蛋白、甘油、雞蛋、膠原蛋白等。即使聲稱是純素品牌，也不代表所有產品都是100% Vegan，所以購買前要留意清楚成分。

謬誤五：任何一樣功效的成份適合不同膚質？

消費者在選購產品時，除了需要留意成份是否無毒，還應按個人膚質選購合適的產品。以抗氧化為例，不少成份都能達到相關功效，例如維他命C、維他命E、綠茶兒茶素等。但由於膚質不同，要確保其成份能發揮效用。消費者宜先了解個人的膚況，例如維他命E主要針對乾性皮膚，有滋養的功效，而綠茶兒茶素則針對油性和敏感性皮膚，有抗炎、抗菌和控油的能力。（詳見表）

消費者在選購產品時，除了需要留意成份是否無毒，還應按個人膚質選購合適的產品。

美白霜含水銀毒可致腎衰竭 「無添加」成主流

過去消費者在選擇護膚或化妝產品時，一般較着重效果，對產品成份沒有注意太多。但隨着時代進步，消費者在選購產品時均熱切追求健康和排毒，對「無添加」產品的需求亦日益擴大。

事實上，過去有不少報道揭露，一些護膚品和化妝品均含有有毒物質，長期使用隨時中毒。舉例，去年醫管局曾經通報，一名37歲女士懷疑使用了一款美白潤膚霜長達四個月後，雙腿腫脹，經臨床診斷後，發現其尿液樣本的水銀含量高於參考水平，並確認為水銀中毒。長期接觸水銀後果可大可小，輕則損害神經系統及腎臟，嚴重更可導致腎衰竭。

美國環境工作組織報告亦指出，現時女性每天平均接觸126種化學成分，主要來自化妝品、食品、清潔用品和污染物。由於大眾多了接觸污染物、壓力和電子產品，皮膚過敏愈來愈普遍，因而令大眾更追求成份簡單的產品。因此，Clean Beauty的概念由外國開始興起，起初由著名影星Gwyneth Paltrow創辦的品牌Goop和其他同類型的媒體推動的小眾潮流，其後才逐漸演變成主流，連Emma Wastons及Anna Hathaway都是支持者。

本港曾有消費者因使用含有過量水銀的產品而中毒。（圖片：kknews）

近年，不少Clean Beauty的品牌已進駐香港市場，消費者選購產品時不妨望多兩眼成份標籤，盡量選擇對身體和環境無害的產品，扮靚之餘，亦可為保護環境出一分力。

Source:HK01