去濕茶｜金銀花綿茵陳4大去濕茶　排毒去水腫1種仲可外敷紓緩濕疹

天氣炎熱濕重，若感到身體沉重、經常昏昏欲睡、返工易攰兼釣魚，加上舌苔黏膩、易水腫，便很有可能體內濕氣重！本文將介紹5款不同配料的去濕茶，幫助大家由內而外趕走體內濕氣！



1. 金銀花茶

金銀花，味甘，性寒，又名二寶花或忍冬花，是常用中藥，具有清熱解毒，疏散風熱的功效。李時珍於《本草綱目》提及金銀花能治療「一切風濕氣及諸腫毒、疥癬、楊梅諸惡瘡。」是散熱解毒，消腫治瘡的良藥。

▼ 皮膚有暗瘡，紅腫熱痛者，可單用煎服或焗服金銀花。想效果好些，更可用藥渣外敷患處。金銀花茶如何沖泡？（按圖👇👇👇）

金銀花外敷治濕疹

受濕疹困擾人士，也可將30克金銀花配2公升水煮沸後，轉細火再煲20分鐘，熄火放涼，將金銀花水塗在患處，紓緩濕疹痕癢。但要注意水溫，水太熱反令濕疹惡化。此外，室溫的金銀花水也可治療各類型暗瘡。

功效：下火、預防口臭、紓緩濕疹、改善喉嚨痛、預防上呼吸道感染



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2. 綿茵陳茶

綿茵陳（亦稱茵陳） 性苦，微寒。入脾、胃、肝、膽經，有清熱利濕、利膽退黃、解熱抗炎、利尿平喘功效。對於黃疸型肝炎、膽囊炎、小便不通等疾病有一定的治療作用。

▼綿茵陳茶療（按圖 👇👇👇）

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綿茵陳適宜及不宜飲用人士

身體沉重、二便不爽（小便淋漓，大便黏廁）、面黃眼黃同時出現（黃疸）等肝膽濕熱的症狀，茵陳茶就非常適合飲用。

不過，綿茵陳茶不適合陽虛體質（氣短、怕冷、疲倦）人士，蓄血發黃（腹內出血）、慢性胃炎、低血壓、容易腹瀉、月經期間、潮熱盜汗者、孕婦都不適宜服用。

功效：降血脂、降血壓、擴冠（即是增加心臟冠脈血流量，改善微循環）、抗凝血



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3. 金盞花茶

金盞花（Marigold）原生在地中海一帶，早在古時當地人已會利用金盞花處理傷口，防止發炎，可減緩口腔和喉嚨腫脹。金盞花含豐富花青素和葉黃素，有明目解肝熱之效，還有鎮靜作用，能治療鼻血、口腔潰瘍、阻止傷口發炎流膿。

▼ 金盞花茶既可清熱排毒，亦可利水消腫。金盞花茶應如何沖泡？（立即按圖👇👇👇）

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金盞花適合用綠茶和白茶飲用，效果更佳。但不宜用紅茶或烏龍茶浸泡服用，否則會令功效下降。除了茶，使用熱水浸泡亦可。

功效：清肝明目、治喉痛、防暗瘡、去水腫、促進新陳代謝



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4. 廣藿香茶

藿香，以廣東省的藿香療效最佳、品質好而聞名，因此，臨床會使用「廣藿香」作為處方名稱。廣藿香味辛、性微溫，具有化濕解暑，和胃止嘔的功效，適用於胸口翳悶、胃脹、胃口差、噁心腹瀉等；或用於夏季外感時，出現發冷發熱、頭痛等症狀。

▼按圖了解藿香的食療功效

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廣藿香（藿香）功效及忌服人士

要注意的是，氣虛多汗者，如面部、頸部等部位大汗淋漓、睡時不汗出，醒後汗出、偶爾動作稍大即汗出等；陰虛火旺者，如心煩失眠、口燥咽乾、盜汗遺精、小便短黃、大便乾結等人士忌用；孕婦亦需在醫生指導下服用。

功效：化濕解暑、和胃、止嘔、健脾



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