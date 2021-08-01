濕重｜13歲女下胯痕腫確診霉菌感染因底褲唔乾？預防7招勿亂塗藥!

天氣潮濕，加上連日下雨，衣服洗淨後不單未能「曬太陽」殺菌，若把未乾透的衣服收進衣櫃，更會令衣服產生異味（噏味）！有皮膚科醫生提醒，若長期穿著未乾透的衣服，甚至衣物發現有黃褐色、黑色的斑點時，很可能是細菌或霉菌已依附在上面，增加患上皮膚癬、股癬（髀罅癬）甚至毛囊炎的機會。唔想自己咁易中招？一文看清如何預防幾類常見的皮膚病！



皮膚痕癢出疹，可有想到跟貼身的衣物有關？據報道台灣早前有一名13歲的初中女生，因胯下痕癢而求診皮膚科醫生，最終確診為黴菌（霉菌）感染。元兇竟是她的內褲！

天氣潮濕，女生經常穿上未乾透的內褲，令內褲藏滿污垢，長期穿著這種貼身衣物，令她私處感到痕癢，再加上她未有及時求診，醫生檢查時，她的陰部已因霉菌感染而出現紅腫，由於搔癢難耐還抓破皮，令皮膚受細菌感染。

▼皮膚被霉菌感染有什麼症狀？若你出現以下情況，可能是因為你穿的衣服未乾透！（按圖👇👇👇）

若發現皮膚出現問題，建議先諮詢家庭醫生意見，才購買適合的藥物塗抹。

▼同場加映：霉菌感染皮膚外，也可能會被吸入人體，出現過敏反應，症狀包括：（按圖 👇👇👇）

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霉菌感染高危人士

▼ 有些人會因皮膚問題而引致併發症，想知自己容唔容易中招？看哪些是霉菌高危人士（按圖👇👇👇）

香港皮膚科專科醫生陳厚毅解釋，不論在炎熱的天氣下或做運動後，應盡量保持衣物及皮膚乾爽，否則若長期令皮膚受刺激，會增加皮膚發炎以至患上濕疹的機會，嚴重者或須入院注射抗生素。

陳醫生提醒平日可多帶一兩件衣物更換，或用毛巾印乾身體出汗的地方，皆可減低皮膚受到刺激的機會。但須留意的是，皮膚癬患者應分別用不同毛巾印乾普通皮膚及有皮膚癬的地方，以免將真菌傳染到其他部位。

預防霉菌感染方法

台灣開業皮膚科醫師趙昭明在台灣聯合報中稱，若在內衣褲上發現有黃褐色、黑色的斑點時，有可能是細菌或霉菌依附在上面，應避免繼續穿著；即使表面上沒有破損，也應約每半年便更換新一批內衣褲。

▼ 預防霉菌貼士你又知幾多？

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1. 衣物如有黃褐色、黑色的斑點，應避免穿著

2. 內衣褲應每半年更換新一批

3. 洗澡及運動後擦乾身體，以吹風機吹乾腋下、胯下及指縫等部位

4. 不穿未乾透的內衣褲，如果衣服未晾乾可用除濕機、烘乾機去除濕氣

5. 若有香港腳，襪子與衣服應該分開清洗

6. 塗抹抗霉菌藥膏或接觸患部後，務必洗手

7. 發現皮膚發炎時，可塗抹類固醇藥膏、食抗生素 （可先諮詢醫生意見）

不要胡亂塗抹皮膚藥

台灣國泰醫院皮膚科主任詹融怡在早安健康指千萬不要胡亂塗抹皮膚藥，因為大部分治療濕疹的皮膚藥膏均含類固醇，一旦塗抹股癬等霉菌患部，等於提供霉菌養分，讓霉菌更肥、更壯大，令病情惡化。而一般市面上售賣的皮膚藥膏大多為三合一，包含類固醇、抗生素及抗霉菌等，一開始使用效果似乎不錯，但只能治標無法治本，時間一久容易復發，且難以根治。