失眠｜抖音爆紅生菜水助入眠　科學實證有效加1種材料身心放鬆

明明有重要約會，現在卻一點也不想睡？！長期被失眠困擾的您，或許可以試試這個妙方，莎普拉（Shapla Hoque）在TIKTOK分享了生菜（又稱萵苣）的神奇妙用，影片表示只要沖泡就能達到功效，覺得看起來很像偏方嗎？這可是早在2017年就被實驗證實有效的喔！



▼生菜水製作方法（按圖 👇👇👇）

+ 6

影片中莎普拉表示，先將生菜洗淨放入杯子，再倒入滾燙的水沖泡開來，之後取出生菜就能飲用，喝完這杯水很快就會產生睡意，要注意的是製作過程請務必好好清洗生菜，才能避免農藥殘留，沖泡時也要注意熱水噴濺。

如果害怕生菜味道的人，也可以加入洋甘菊茶包或薄荷茶包來分散味道，而且洋甘菊茶本身就有放鬆身心的功效，在下班後沖泡一杯也很有用。

相關文章：失眠｜吃對5類食物改善睡眠質素 紅豆腰果補胺基酸哪類魚最好？👇👇👇

+ 1

這個抖音影片和相關實驗有沒有直接關聯，需要再進一步確認。但生菜汁能幫助睡眠的說法已經被科學證實，自然療法中也有不少提及生菜有助眠效果的說法，並表示生菜是最天然可誘發睡眠的食材，因為生菜芯含的「萵苣苦素」和人體進入睡眠狀態所需的褪黑素相近，因此在睡前飲用可以有效改善睡眠障礙，讓失眠遠離你。

而早在2017年，就有研究人員將「長葉萵苣」裡的萃取物拿來和「戊巴比妥鈉」放在一起。因為有研究指出，而「戊巴比妥鈉」早期是被拿來當做安眠藥的，因為它確實有誘導睡眠的效果，除此之外，長葉萵苣也有達到神經保護作用，是可以簡易增強睡眠的材料。

相關文章：失眠｜睡眠質素差比抽煙更傷身！15招快速入眠早餐食蕉呼吸慢啲？👇👇👇

+ 25

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」