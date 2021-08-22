靜脈曲張｜半夜腳抽筋血管突6症狀可致肺栓塞　簡單3招暢通腳血流

血管突起、青筋暴現等皮膚上的一些細微變化，你可有注意到？不只影響外觀，更是靜脈曲張的症狀，如延誤治療更可能造成栓塞，嚴重或會致命。



靜脈是循環系統中使血液回流心臟的血管，在皮膚上呈紫藍色。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，靜脈曲張的成因主要是因為靜脈瓣膜有缺損。長期站立不動、久坐、搬重物、懷孕等人士都是靜脈曲張的高危族群。

▼靜脈曲張知多啲（按圖👇👇👇）

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皮膚科教授楊志勛醫師在節目中指，靜脈和心臟一樣也有瓣膜，瓣膜有助血液由腳底回流到心臟，當瓣膜有缺損，像是水龍頭關不緊，血液會由大腿倒流，令血管被撐開，久而久之，血管就會爆出來，像蚯蚓一樣，浮在小腿上。

林口長庚血管外科醫師柯博仁表示，小腿有突起血管是靜脈曲張最明顯的症狀之一，此外，腳痠、腳腫脹、入睡後腳抽筋，甚至皮膚瘙癢、變黑、潰瘍或潰爛亦是靜脈曲張警訊。楊志勛醫師補充，當血液淤積在腳踝，血液循環不好，皮膚便會受傷害。

▼同場加映：靜脈曲張如何治療？（按圖👇👇👇）

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靜脈曲張不只是難看及影響日常生活，更可能誘發致命併發症。長庚醫院利用健保資料庫，針對2001至2013年台灣地區約21萬名靜脈曲張患者進行追蹤研究，發現該族群：

1.產生深層靜脈栓塞是正常人的5.3倍

2.產生肺栓塞為1.73倍

3.產生周邊動脈疾病為1.72倍



柯博仁指，當腳血管的血塊往上走，走到肺裏面就會出現肺栓塞，類似心臟病發作，會有生命危險。曾有一對母女，二人都有靜脈曲張，17歲的女兒有天在燒烤時肺栓塞，呼吸困難暈倒，幸好及時送院撿回一命。

3招伸展防靜脈曲張

物理治療師葉懿昕在節目中分享了3招伸展運動，有助暢通下肢血流，紓緩下肢腫脹，預防靜脈曲張。

▼預防靜脈曲張伸展運動（按圖👇👇👇）

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1.打開鼠蹊部淋巴結

2.打開膝窩淋巴結

3.提升筋膜彈性



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