吳彥祖觸毒藤即起水泡　發燒紅腫植物性敏感6大症狀會致呼吸困難

撰文：劉淑文
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藝人吳彥祖在IG分享照片，懷疑自己因在野外碰到常春藤，令皮膚長了水泡，還求教應如何是好。皮膚科專科醫生指，野外有不少有毒植物與昆蟲，如不慎接觸會引致皮膚發炎！到底碰到有毒植物或昆蟲，會出現哪些問題和症狀，又該如何處理和預防？

吳彥祖觸碰到常春藤即起水泡

46歲藝人吳彥祖現於美國發展，熱愛賽車的他經常在IG發文分享參與比賽情況，不過他近日上載相片，表示因在野外接觸到常春藤，令左手手腕出現皮膚敏感兼起水泡，敏感情況加劇。

▼吳彥祖左手手腕起水泡，懷疑因在野外接觸到常春藤（按圖👇👇👇）

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常春藤哪裡有毒慎觸碰？

醫管局網站資料顯示，常春藤屬常綠攀援灌木，多會沿牆或地上生長，能淨化空氣，可作室內裝飾。它於香港野外亦常見，因其黑色果實及葉子有毒，應避免接觸。

▼常春藤可能會引致植物性敏感？（按圖👇👇👇）

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植物性敏感症狀

皮膚科專科醫生葉榮根表示，常春藤屬有毒植物，如果不慎接觸，會引發植物性敏感。他解釋，6至7成人會出現敏感症狀，當中2至3人皮膚會紅腫起水泡，如嚴重者更會導致腸胃不適、肌肉無力、呼吸困難，以及發燒等。

若在戶外發現自己出現皮膚敏感，可即時用水清洗皮膚患處，回家後用溫和梘液再沖洗同一位置，可使用口服/外塗類固醇。但若出現嚴重情況，需盡快求醫。

夏日戶外活動易有皮膚問題？

除了植物性敏感，夏天因長時間在戶外活動，暴曬、出汗或被蚊蟲咬而出現各種皮膚問題。如胡亂處理，隨時令皮膚敏感，甚至變成皮膚病！

▼皮膚科專科醫生陳厚毅指在戶外活動，隨時出現以下皮膚問題（按圖👇👇👇）

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1. 蚊叮蟲咬

陳醫生表示行山欣賞大自然時也要小心身邊的昆蟲，例如最常見的蚊及蠓，被叮咬後會紅腫及痕癢。而蜱蟲身上有病毒及分泌神經毒素，被叮咬後多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑，並有噁心、嘔吐及食慾不振等情況，以發燒伴隨血小板及白血球減少為主要症狀。

▼大家日常如何避免被蜱蟲叮咬呢？（按圖👇👇👇）：

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蜜蜂及胡蜂叮咬

蜜蜂及胡蜂身上也帶有毒針，但不小心被針刺，一般情況是突然有劇烈的灼痛感、傷口出現紅色丘疹及輕微腫脹，不過數小時後，腫痛症狀會自行消失。而嚴重的情況可能會出現呼吸困難、喉嚨及舌頭腫脹、脈搏加速或微弱、噁心、嘔吐或腹瀉、昏倒或頭暈目眩，甚至出現過敏性休克。

2. 皮膚炎

陳醫生解釋因為高體溫會令皮膚毛孔釋出汗液散熱，除了頸部、背脊、胸口等，身體較隱閉及皮膚摺疊位置，例如腋下、腳趾縫、大腿內側等亦會出汗，汗液當中含高鹽分，如果長時間留在皮膚表面未有理會，鹽分會倒塞毛孔，結果令皮膚痕癢、紅腫、起泡甚至發炎。

3. 毛囊炎

雖然行山防曬很重要，但如果使用油份過高的防曬產品、又或者化妝，除了因為出汗，皮膚同時因為太多油份亦容易導致毛孔閉塞，令其發炎及紅腫，如不及時處理，大大提高患毛囊炎的風險，會發癢帶有明顯凸起的圓形紅疹。而穿著緊身衣行山會令皮膚難以散汗，同樣易致患上毛囊炎。

4. 癬

在濕熱天氣行山，要小心皮膚被真菌感染，真菌能入侵表皮角質層、毛髮和指甲，引致各種癬病。他解釋因濕熱的天氣有利真菌增長，如沒有注意個人衛生及保持皮膚乾爽，很可能在大汗淋漓後生癬，例如腳癬、花班癬（俗稱汗班）是常見的癬患。

5. 曬傷

皮膚過度接觸紫外線，令早期皮膚血管擴張，引致血流量增加，血管內皮細胞被活化，形成「曬傷細胞」及釋放更多發炎因子。

在暴曬後的3至6小時，皮膚會變得紅腫、刺痛及發熱，嚴重的話可能會出現水泡。紅腫熱痛通常會在3到7天內消退，有些會在4到7天開始脫皮和發現皮膚變深色，如有水泡則在7到10天內癒合。

皮膚科專科醫生陳厚毅指行山爆汗處理不當，隨時有皮膚病。（資料圖片）

戶外活動注意事項

每次外出最重要帶備蚊怕水及防曬用品，但亦有以下小貼士要留意。

▼戶外活動前後有咩要注意？（按圖👇👇👇）

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1. 穿着淺色及快乾物料的衣服

如果要避免汗水長時間留在身上，應選擇一些以淺色為主及快乾物料的衣物，淺色可以防止因汗味引來蚊蟲叮咬，快乾衣料則幫助更快散熱、散汗。

2. 配備小風扇、毛巾、後備衣物助散熱散汗

小風扇幫助散熱。陳醫生還建議要帶備毛巾抹汗，及一套後備衣物以更換，避免已吸汗的衣服穿着全日。他稱，如果行山後發現有毛嚢炎的病徵，可更換鬆身衣物，讓皮膚「抖氣」有助紓緩皮膚紅腫情況。

3. 被蟲叮咬、碰到有毒植物致皮膚敏感

如果立即在皮膚敏感處沖水，如皮膚仍出現嚴重紅腫、起泡，應盡快求醫。

4. 曬傷

用含有蘆薈成份的蘆薈凝膠舒緩紅腫痛症狀，蘆薈當中透明的蘆薈膠，有輕微消炎殺菌作用，但要留意的是，不建議使用新鮮蘆薈外敷曬傷的皮膚，因為蘆薈皮及汁液帶有刺激性。

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（吳彥祖IG、醫管局）

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