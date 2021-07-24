乳房腫瘤｜戴胸圍12小時增20倍風險　4成因豐胸抗衰老產品勿亂用!

纖維腺瘤是發生於乳腺小葉內纖維組織和腺上皮的混合性瘤，是乳房良性腫瘤中最常見的一種，佔乳房良性腫瘤發生率的75%。

纖維腺瘤的形成因素主要是雌性荷爾蒙分泌過旺，一般的乳腺纖維瘤主要好發於17~35歲的女性，此時正是性活躍期，雌性荷爾蒙分泌旺盛，容易導致疾病發生。不過，除非纖維腺瘤檢查時已經超過2公分，或是外觀看起來不太平整，否則只要定時觀察即可，不一定需要馬上切除。



以下這幾點壞習慣，會提高乳房纖維腺瘤出現的機會，雖然纖維腺瘤並不罕見，也不一定對身體產生危害，但是為了身體健康著想，還是改掉這幾個壞習慣比較好喔！

讓乳房纖維腺瘤機率大增的4個壞習慣（按圖了解👇👇👇）

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一、亂補雌性荷爾蒙

在網上隨手一搜雌性荷爾蒙的保健品和護膚品，都宣稱有「延緩衰老、美容養顏」等神奇效果。不過，乳腺纖維腺瘤的產生，就是與雌性荷爾蒙的刺激有關。換句話說，如果雌性荷爾蒙過多，乳腺的纖維組織會過度增生，從而導致乳腺纖維腺瘤。一般情況下，雌性荷爾蒙不需要額外補充，如果確實要用，建議在醫生指導下使用。

二、亂使用豐胸產品

豐胸產品中成分大多不太明確，而且很多是富含雌性荷爾蒙類物質，短期使用可能會有一定的豐胸效果，但長期使用，可增加得乳腺疾病的風險。

三、經常處在壞情緒中

乳腺纖維腺瘤和內分泌紊亂有關，而引起女性內分泌失調的最常見原因，就是精神壓力過大、經常易怒、心煩等壞情緒。所以，一定要學會調節情緒，保持愉快的心情；還要注意不要過於疲勞，最好別熬夜；少吃燒烤類和油炸食品。

四、不脫胸罩睡覺

穿戴有鋼圈的胸罩睡覺，會使乳房長時間受壓，淋巴回流受阻、血流不暢，導致有害物滯留在乳房，不利於乳房健康。此外，有研究表明，白天戴胸罩超過12個小時，與不戴胸罩者相比，患乳腺腫瘤的危險要高出20倍。

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