吳亦凡事件｜背後與新型毒品有關？拆解「乖乖水」「聽話水」

內地藝人吳亦凡近日陷入輿論漩渦，被控訴他在「酒局選妃」，灌未成年少女飲酒，當中渉及迷姦、誘姦未成年少女，雖然吳亦凡一方已發文否認事件並委託律師提告。但最近有消息指除了情色糾紛外，他還與「新型毒品」的供應鏈有關。面對沒有強烈氣味及特殊味道的新型毒品「乖乖水」，年輕女孩出門在外可以如何提防？本文請來香港註冊精神科醫生麥棨諾醫生，講解箇中成份及如何提防。



內地藝人吳亦凡近日因被指控「誘騙未成年女孩發生關係」，陷入輿論漩渦。（圖片：微博）

已「升級」偽裝成餅乾、糖果 令人防不勝防

新京報日前發表文章《「聽話水」可隨意網購，當納入「新型毒品」嚴管》指出，近幾年因為「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」等新型毒品而引發性侵案件有上升趨勢，各省各地都破獲不少類似案件，在內地已發展成製造、包裝、二級代理、三級代理等一連串產業鏈，甚至將「聽話水」「升級」偽裝成餅乾、糖果等不起眼食品出售，令人防不勝防，引發內地社會廣泛關注。

最近幾年大陸因為「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」而引發性侵案件有上升趨勢，各地都破獲了不少類似案件。（圖片：網路）

一滴足以令人昏迷 一覺醒來毫無記憶

「聽話水」及「乖乖水」，是GHB（Gamma-Hydroxybutyate，γ-羥基丁酸）的俗稱，GHB本來是一種中樞神經系統抑制劑，具有強烈鎮靜、催眠的作用而用作治療癲癇、驚厥藥物使用，由於GHB只需極小劑量就可造成睏乏無力、安眠、四肢癱軟，甚至興奮等副作用，加上有其他安全系數較高的藥物作代替品，因而在醫學上已近乎停止使用，但近年被不法份子挪用，將無色及有少量咸味的GHB溶於酒水飲料中，方便他進行搶劫、性侵等不法行為。

「聽話水」實際上含有「γ—羥基丁酸」，是受《危險藥物條例》管制的藥物。（圖片：影片截圖）

GHB雖然可以為人帶來愉悅感，但當大腦功能受GHB抑制，引致心跳過慢、失禁、面部肌肉失控而顫動、抽筋等不良藥物反應。麥醫生指，「一般來說，約5克的GHB已可令服食者出現昏昏欲睡，甚至失去知覺。一旦吸收過量的GHB，特別是與酒精或者其他藥物混合時，特別容易出現嚴重後果，例如可能導致不同程度的神智不清、抽搐、失去知覺，甚至停止呼吸及致命。」根據英國國家統計署（Office for National Statistics）的數字，在2014至2018年間，英格蘭和威爾士有120宗與GHB有關的死亡案例。

外地多宗性侵案與「聽話水」有關 香港暫無相關紀錄

英國歷來最嚴重的連環強姦犯Reynhard Sinaga，在2015-17年間共犯下159項性罪行而被判囚終身，他的犯案手法正是將受害者帶回自己的寓所後，用GHB令對方失去意識，然後實施侵犯。

Reynhard Sinaga向受害者提供混合了藥物的飲品，藉此迷暈受害人。（圖片:BBC）

在香港，雖然現時並沒有濫用及檢獲GHB的紀錄，但從2001年10月起GHB已被納入《危險藥物條例》134章的毒品附表1所管制，即非法進口、製造、供應及管有GHB均會受嚴厲懲處，如同其他危險藥物如「K仔」及「Fing頭丸」一樣，販運及非法製造GHB最高可被判終身監禁及罰款500萬。然而不法份子會轉用GBL來達成其目的。

麥醫生表示，「GHB與GBL（Gamma-Butyrolactone，γ-丁內酯）是兩種不同但是幾乎一樣的藥物，後者可以是一種無色的液體，常用作清潔溶劑或超能膠的移除劑，偶爾也用作調味劑，但是一旦進入人體就會變成GHB，可以說是防不勝防。」

出門在外 避免飲用陌生人提供飲料

麥醫生指出，由於現時是沒有任何藥物可化解GHB帶來的副作用，只能依靠人體代謝排出藥效，因此他建議年輕女士出門在外要多加提防。「在香港這個紙醉金迷的國際城市，總會需要出席不同的社交場合，要避免『毒從口入』可以從日常生活中注意以下幾點。」

1. 遠離吸食冰毒、搖頭丸等毒品

吸食毒品會使人注意力下降、警惕性放鬆，更容易被不法分子下藥。



2. 不接受陌生人給的飲品

到陌生環境，特別是在環境嘈雜的娛樂場所，不要喝陌生人倒好的飲品。麥醫生建議「如果在飲食後出現口乾、頭暈等不適感覺，應儘快離開現場。」



3. 一定要自己打開飲料

如果是向吧枱買飲品，也該看著工作人員打開並倒入杯中，並且親自遞到你手中。



麥棨諾醫生，香港註冊精神科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）

Source:HK01