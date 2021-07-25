慢性疲勞｜頭痛難集中瞓極都累9症狀　6穴位點按可快速消除疲勞？

就算作息正常，還是覺得每天都睡不飽？其實這可能是得了「慢性疲勞症候群」。有時候慢性疲勞症候群會出現一種「循環」，覺得很累、突然恢復、一段時間之後更累、再度恢復，恢復的時候症狀幾乎會消失，但復發的時候感覺更難受。



要確認自己是慢性疲勞症候群，這種「無法透過休息來恢復」的疲勞感必須持續6個月以上，而且至少要包含4種以上的下列這些症狀。

1. 不管是做什麼身體活動、或是精神活動，都會感到非常非常的累

2. 健忘、注意力不集中

3. 就算昨天晚上睡了覺，也完全沒有神清氣爽的感覺

4. 慢性失眠或是其他睡眠障礙

5. 肌肉痠痛

6. 很常覺得頭痛

7. 身體各處關節都覺得疼痛，但是外觀沒有紅腫發炎

8. 很常會莫名其妙的喉嚨痛

9. 頸部和腋下的淋巴結出現腫大的現象



想改善或治療慢性疲勞症候群並不容易，成效也難以預期。建議可以透過運動、飲食等生活方面來改善，平時也可以多按摩以下這些穴道，有助調理身體改善疲勞。

按6大穴道趕走慢性疲勞（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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按摩六穴道，趕走慢性疲勞

1. 三陰交穴：腳踝骨最高點，往上約4橫指寬。

2. 內關穴：手腕橫紋中點往上3橫指寬處。

3. 太溪穴：足內側，內踝後方腳跟骨筋腱之間的凹陷處。

4. 足三里穴：虎口圍住髕骨上外緣，4指向下中指指尖處。

5. 太衝穴：腳拇趾與食趾的趾縫交界點，網上2橫指處。

6. 百會穴：頭頂正中，兩耳尖往上至頭部正中線交會處。

按摩穴道方法

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。按摩到有痠脹感即可，若無產生不適則不限次數。

1. 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

2. 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

3. 點按：用手指，來點按穴位。

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