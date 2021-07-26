偏頭痛｜飲咖啡會痛病發前畏光想嘔？症狀時間位置8點分辨腦病變

幾乎有95％的人，一輩子會有一次頭痛的經驗，但是去看醫生的時候，卻要花很多時間看診，最後得到一個「偏頭痛」或是「緊縮性頭痛」的診斷，讓人也搞不清楚到底是怎麼回事。其實在因為頭痛去看醫生前，可以先釐清自己頭痛的症狀，再去跟醫生詳述，會比較清楚。



頭痛到底是什麼原因？

其實大部分會痛到想要去看診的患者，根據台灣頭痛學會的統計，9成以上都是偏頭痛造成，因為偏頭痛會伴有暈眩、畏光、噁心想吐等症狀，比起另外一個也非常常見的緊縮型頭痛還要困擾，所以會是優先就醫的原因。但如果統計有就醫跟沒就醫的人，頭痛的原因則以緊縮型頭痛為主。

緊縮型頭痛就像是套了一圈鬆緊帶在頭上，有種神經緊繃的痛感，也不是很舒服，尤其是在工作壓力大、心情鬱悶的時候會特別嚴重，跟偏頭痛一樣對日常生活也是個負擔。但是如果沒有特別記下這些症狀，去看醫生的時候可能會說「就是兩側這邊痛痛的」，卻沒辦法幫助醫生做診斷。

頭痛看醫生前需要問自己8條問題（按圖率先看清，下文將一一詳述👇👇👇）

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因為頭痛會痛到需要去看醫生，通常是非常嚴重的、或是持續性的，所以建議可以每天紀錄自己今天的頭痛狀況，HEHO君這邊整理了8個頭痛的問題，可以先紀錄1個月的情況，拿給醫生討論，方便早日找到對症下藥的治療方法。

1. 頭痛到什麼程度？

一般來說會用0~10分的分數來比喻自己的頭痛程度，0分是完全不痛的狀態，10分則是此生可以想像得到的最嚴重的疼痛，公認的疼痛程度大約像截斷手指的痛，9分則是生產痛、胃絞痛或是大面積燒燙傷的疼痛。不過也可以簡單分成4級，從不痛、小痛、中痛、大痛等，通常一個特別突然的爆炸痛，跟腦部血管疾病有關。

2. 每次頭痛時間長短？

每次頭痛發作的時間長度、頻率也是一個判斷的方式，比如每天頭痛時間超過4小時，一個月超過8天，表示已經是重度的頭痛問題；而且發作的時間愈來愈長，或是持續很長一段時間，比如幾年、幾十年，多半可以排除會致死的頭痛原因。

3. 頭痛在什麼時間點發作？

發作的時間點也可能隱藏著許多疾病訊息，比如白天的頭痛多半是偏頭痛、緊縮型頭痛，但只在晚上的頭痛很可能是腦部病變造成的疼痛。而有些人會在週末時頭痛、有些人會在生理期前後頭痛，或是在洗澡時頭痛，有可能是身體的內分泌、血管過度收縮造成，光吃止痛藥並沒有辦法對症下藥。

4. 頭痛時有哪些症狀？

偏頭痛除了頭痛之外，在頭痛發作前，還會怕吵、畏光、頭暈目眩甚至噁心嘔吐，或是無法動彈，有些人還會看到眼前有閃光，或是突然一片模糊，但其他的頭痛則比較不會有這種情況。不過也有人會伴隨著血管跳動、緊縮的感覺，這就很可能是血管病變的前兆，所以詳實紀錄頭痛的症狀是很重要的。

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5. 頭痛發作的位置？

是前額、後腦勺，還是左右兩側的頭痛都有差別，兩側的頭痛多半是偏頭痛或是緊縮型頭痛，只有一邊比較像偏頭痛，後腦勺痛可能是血管問題。但通常頭痛的部位可能不只一邊，有時是前額、有時左邊、有時右邊、有時兩邊一起痛，所以一個比較長時間的紀錄才能看出頭痛的變化。

6. 頭痛時做什麼會比較舒服？

通常緊繃型頭痛動動肩膀會比較舒服，而腦脊髓液外流的頭痛是在躺下時就不痛了，除了頭痛本身的症狀之外，做了什麼讓頭「不痛」，也是可以幫助診斷的點。

7. 曾經服用過什麼藥物？

比如服用過止痛藥、中草藥，或是其他各種健康食品等等，服用後的頭是不是不痛、還是更痛，都可以幫助判斷，因為有些人是服用過多藥物之後造成頭痛，只要停藥就會不痛，所以告訴醫生詳細的藥物使用史是重要的，最好可以講出完整的藥名，或是將藥袋、說明書拿給醫師看。

8. 日常會吃什麼食物？

比如對於基底動脈偏頭痛的人來說，吃了含有肽胺酸的食物像是乳酪、朱古力、番茄，或是含有咖啡因的食物，因為會導致血管收縮、引發前庭神經的敏感造成頭痛。所以吃了什麼食物之後頭痛會加重，也能幫助判斷頭痛原因。

頭痛時不能吃的6種食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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