刮痧｜排毒瘦面3大神奇功效微紅即止　刮前準備3步驟幾時刮最好？

因為工作生活忙碌、壓力的累積，都會讓人臉色黯沉、鬆弛，看起來比實際年齡老了好幾歲。臉部刮痧有以下這些好處，平常可以自家做簡單的臉部刮痧按摩，幫助找回好氣色。



臉部刮痧方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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促進新陳代謝：可以刺激表皮神經末梢，增強它傳導功能的作用。促進和恢復細胞自身的分泌、再生和清潔功能，加速代謝並從皮膚排汗排出。

排毒養顏瘦臉：有排毒養顏的作用，透過刮痧，加速排除臉部循環不良的多餘水分和廢物，達到瘦臉的效果。

調節臟腑平衡：臉部有九條經脈循行，刮痧刺激經絡，通過經絡的傳導作用，可以間接調節臟腑。

肌膚自然緊緻：可行氣活血、疏通經絡，讓肌膚有充足的營養供應。還可以讓肌膚自然收緊、提升。

方法：可使用小型刮痧板，使用前將刮痧板用酒精棉片消毒，並將臉洗淨、拍點保濕化妝水，讓角質層比較柔軟後再刮痧。切記不用刮到瘀青出痧，只要微紅即可。建議每天睡前洗完澡刮一次。

順序：前額部→兩顴部→下顎部→眼周部

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