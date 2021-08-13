成年人曾有性行為均應進行愛滋病病毒檢測 及早用藥控制病情達U=U

隨醫學進步，現時已有藥物可有效控制愛滋病病毒感染者的病情，讓他們能如常生活、發生性行為。縱使有藥可控，但及早發現並按時服藥，才能捉緊治療黃金期，以免病情惡化。正因如此，定期進行愛滋病病毒檢測就更顯重要。臨床心理學家譚嘉恒博士（Dr. Barry TAM）提醒，任何曾發生性行為的成年人都應該定期進行檢測，大眾切忌輕視或忽略定期進行檢測的重要性，否則有機會導致延誤治療。



臨床心理學家譚嘉恒博士（Dr. Barry TAM）指，市民若想進行愛滋病病毒檢測，可向政府部門或社福機構查詢，也可到連鎖藥房購買自我檢測包。

曾發生性行為都該檢測 3大測試途徑供有需要人士選擇

如何判斷自己是否屬於高風險族群？Dr. TAM解釋，其實每一個曾發生性行為的成年人，都應該定期接受檢測。「因為我們未必知道自己是否屬於高風險族群，又或是曾經不自覺地身處高風險的環境，故此曾發生性行為，其實都屬於具感染風險的人士。」

Dr. TAM指現時市民可選擇循政府部門及社福機構兩個途徑查詢，由專人協助接受免費HIV測試，亦可選擇進行自我檢測。「大家可親身到社福機構的中心做檢測，亦有較新式的方法，即透過社福機構領取自我檢測包，在家中進行自我檢測。」除此之外，市民也可在連鎖式藥房自費購買自我檢測包。

及早檢測開展治療 病人私隱絕對保密無須擔心

縱使檢測途徑如此方便，但高風險人士未必意識到受感染危機，因而未有進行檢測，以致已受感染一段時間仍不自知，沒有及時處理，導致病情逐漸惡化。Dr. TAM補充：「感染者可能已受HIV病毒感染一段時間，求醫後才得悉病情，屆時身體狀況已可能變得好差。故我們鼓勵市民及早檢測，以了解自己有否受HIV病毒感染。」

另一方面，部分人擔心自己的私隱資料外洩而不願做檢測。Dr. TAM指出：「病人的病歷、私隱資料，醫護人員都一定會尊重。在沒有得到病人的同意下，我們絕對不會向其他人披露任何你的資料。」強調醫護人員具備專業操守，絕不會輕易透露病人資料，故此無須擔心。

盡早求醫達致U=U

現代醫學發展迅速，較以往大為進步。Dr. TAM指現時愛滋病病毒感染者只需每日服用一粒藥，已經能有效管理其病況。「如果按時服藥，按照醫生的指示接受治療，能有效管理體內的HIV病毒，同時亦不會對日常生活造成太大影響。」當病情受控，感染者便能達致U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒=​不具傳染力）的狀態，不會將病毒傳染給其他人。Dr. TAM補充，感染者及早接受治療才能及早達致U=U，並可如常生活、發生性行為。

少數族裔的需求不容忽視

值得關注的是，近年少數族裔感染愛滋病病毒的數字有上升趨勢，Dr. TAM指少數族裔較難接觸或不太了解社會正為感染者提供什麼資源，以致難以尋求協助。「他們不知道自己屬於高風險族群，一方面令他們忽略檢測的重要性，另一方面亦因為他們難以接觸，或了解社區中有什麼檢測資源，故無法求助。」Dr. TAM續指，香港的少數族裔人數愈來愈多，有研究更發現他們對愛滋病病毒檢測的需求日益上升，但香港政府仍然未有推行有效及具針對性的政策以支援及照顧這個族群，「檢測資源往往只有本地市民才會使用，但其他族群的需要仍要被留意和照顧。」Dr. TAM呼籲政府應更關注並投放更多資源以支援社會中的少數族裔，令他們的健康也同樣受保障。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。