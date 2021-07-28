哮喘｜氣喘晚上咳就是哮喘？哮喘都可做運動？8大疑問飲水防發作

有哮喘疑慮或症狀時，相信您心裡會有很多疑問，以下是8個可請教醫生的哮喘相關問題，供您就醫時參考。

撰文：Kai Shih 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



▼晚上咳嗽或呼吸短促就是哮喘嗎？什麼狀況該就醫治療？（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 晚上咳嗽或呼吸短促就是哮喘嗎？

支氣管哮喘是一種慢性呼吸道感染疾病，會伴隨下列4種症狀：咳嗽、呼吸困難、喘鳴（Wheezing）以及胸悶。這些症狀在夜晚或清晨時會加劇，同時會有呼吸道阻塞的現象。若您有夜晚咳嗽和呼吸困難的狀況，表示可能患有哮喘，不過仍需要醫生來確診。

2. 什麼狀況該就醫治療？

當您本身或發現別人有下列症狀時，代表應立即送急診以避免發生不幸：

- 每分鐘呼吸速率＞25次

- 每分鐘脈搏＞115下

- 發紺（Cyanosis）、出汗

- 寂靜肺（Silent lungs）

- 無法有效率地呼吸

- 嚴重呼吸困難



3. 哮喘患者該運動嗎？

運動有益健康，包括有哮喘的人也不例外。適合哮喘者的運動包括：散步、騎單車、游泳、氣功等。只要不是過度操練、跑步或武術之類的運動都可，請注意，不要在寒冷或乾燥的天氣狀況下運動。若對運動類型有任何疑問，做之前請先諮詢醫生的意見，確保您的身體狀況適合從事該運動。

4. 哮喘會遺傳嗎？

哮喘有基因的遺傳因子，因此若病人有哮喘，他的小孩患哮喘的風險是30~50%，如果父母雙方都有哮喘，生下的孩子有哮喘的機率是50~70%。相反地，如果雙親中沒人有哮喘，孩子患哮喘的機率是10~15%。

▼預防和改善哮喘症狀的穴位（按圖 👇👇👇）

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5. 為什麼小孩的哮喘很難診斷？

對小孩來說，要他們分辨是支氣管哮喘，還是病毒性或細菌性的疾病相當困難，因為和病毒感染及細菌引起的呼吸道疾病一樣，支氣管哮喘也是呼吸道感染，唯一的差別是，哮喘屬於慢性疾病。

6. 有哮喘的人也能正常成長發展嗎？

只要配合適當的治療，以及避免觸發哮喘的因子，身體的疾病都能在症狀緩和後，甚至完全逆轉病情。

7. 懷孕時可以使用藥物治療哮喘嗎？

為了確保孕婦的健康及胎兒的發展，懷孕期間控制好哮喘是必要的，哮喘藥物對胎兒的影響不大，因此仍能使用。但請注意，使用任何藥物前，都必須先諮詢您的醫生，以獲得進一步的相關資訊。

8. 如何處理哮喘發作？

若您出現任何的哮喘症狀，請立刻停止運動或任何您正在從事的活動，好好休息，並使用醫生指示的哮喘藥物。哮喘病人可以運動，但不可過度運動，而且一旦發現呼吸困難，就應立刻停止。

為了避免運動期間哮喘發作，應選擇適合的運動，攝取足夠水分以避免脫水，且在運動前5分鐘，就應該補充水分。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：關於氣喘…8個必請教醫師的問題】

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