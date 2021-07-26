胃癌｜27歲網紅胃癌末期輪椅代步　暴瘦常嘔或擴至大腸10類人高危

食飽便胃痛？食好少就飽？別以為只吃兩粒胃藥止痛便了事，很可能是胃癌的警號。內地網紅兼專業舞者蘇日曼，才27歲卻被確診胃癌末期，令她難以接受。胃癌究竟有沒有先兆？有什麼預防方法？



內蒙古KOL蘇日曼近日（15日）在抖音（TIK TOK）上傳了一段影片，正是她27歲生日那天，向大家確認患上胃癌末期︰「今天的這條視頻，可能會有些傷心跟無奈，誰會想到27歲、每天蹦蹦跳跳的我確診胃癌晚期，並且多處骨轉移。」她坦言當粉絲天天關心她為何住院，「我真的不敢告訴大家」。

▼蘇日曼拍片告訴大家，她患上胃癌末期： （按圖👇👇👇）

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胃癌末期症狀

胃癌是本港第六名「癌症殺手」，每年就有逾千宗新症及致數百名港人死亡。而蘇日曼一發現便胃癌末期， 胃癌末期有三大症狀，包括沒食慾、體重急降及無法控制的嘔吐，因為那時癌細胞可能已擴散至鄰近的器官，包括肝和大腸，或會造成胃或大腸阻塞。而當胃癌擴散至肝部時，更會出現黃疸（皮膚和眼白變黃） 及腹水（腹腔內積存過量的液體）這兩大症狀。

▼胃癌末期時，癌細胞可能擴散至鄰近的器官，包括肝和大腸：（按圖👇👇👇）

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胃癌初期症狀

胃癌初期5年存活率達9成，因此若發現以下7大患癌初期症狀，就應該盡快向家庭醫生諮詢。

▼胃癌初期症狀：（按圖👇👇👇）

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- 出現以前沒有的腸胃症狀，像是胃出血、胃灼熱、胃酸倒流等



- 腸胃症狀持續，包括像噁心、腹痛、消化不良、吞嚥困難等



- 吃很少卻覺得飽



- 體重突然減輕、食慾變差



- 嚴重疲累（可能因為緩慢失血，可能導致貧血，加上體重減輕，所以更易感到疲累）



- 大便有血（呈深色或黑色）、嘔吐有血（新鮮呈亮紅色，積存久後為深褐色）。兩者皆不常見，但若失血過多則可能會發生



- 排便習慣改變，像是腹瀉或便秘次數異常



胃癌初期似胃潰瘍？

不過在胃癌初期，肚子疼痛的方式，其實就跟一般的胃痛、胃潰瘍的痛差不多，不會是持續性的疼痛，所以很容易被忽略，要如何分辨胃癌與胃潰瘍？立即點擊下圖查看！

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胃癌高危因素

綜合智友站和美國癌症協會指出，引致胃癌的高危因素，包括幽門螺旋桿菌感染、50歲以上人士、肥胖、 長期進食高鹽、醃製和燻製食物、飲食缺乏水果及蔬菜 、吸煙人士、家族遺傳、曾進行過胃部切除手術及患有惡性貧血的人士。

胃癌預防方法

要預防胃癌，其實可從日常生活及飲食著手，如本網早前提到，吃飽後大量飲水或飲湯、飲冰水、吃冰品、吃水果、飲茶、排便、坐著不動或睡覺、唱歌或洗澡都會傷胃，令腸胃負擔過重致胃痛。

▼吃飽後絕對不能做的8件事︰（按圖👇👇👇）

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