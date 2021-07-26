護膚攻略一│Clean Beauty原液DIY懶人包 一圖睇清成份功能

過去消費者在選擇護膚產品時，一般較着重效果多於產品成份。但隨着Clean Beauty、有機、天然等概念成為全球的美容大趨勢。近年香港人對護膚及化妝品的成份亦愈來愈著重，藉著清楚的成分標籤中，了解到塗在皮膚被身體吸收的物質。過往高純度的原液都是被添加在產品配方中，作為護膚產品的其中一種成分。但隨著愈來愈多品牌將產品以成份命名，如HA 2%+B5、100% Squalane+Vitamin-E，甚至推出百分百高純度原液如透明質酸、 角鯊烷等單品。但在云云的成份如B5、HA、AHA、BHA、PHA等等名稱是代表什麼? 本文將一一為讀者解釋。



個人化混合配方 原液DIY Mix & Match

近年消費者在選購護膚產品時，由愈來愈留意品牌理念及產品成份，演變到開始追求個人化護膚體驗，不再局限於選擇傳統的大品牌不同系列的配方產品。消費者追求的是百分百適合自己的肌膚的產品，因此興起「原液Mix & Match」的熱潮，用者根據自己當下的肌膚情況自行混合，以創造最完美、最適合的配方。

個人化混合配方原液DIY Mix & Match。（圖片：The Bespoke Black Book）

原液 (Essence) 是甚麼？與精華液 (Serum) 有何不同？ 單一 vs 複合成分

原液是從純天然植物中經過技術研發技術，直接提取的高濃度的單一成分，不含任何乳化劑、香料等化學添加劑。由於原液高純度容易吸收，是一種顯效性強的專業護膚品。使用者可以根據自己肌膚的需求，選擇不同功效的原液隨意搭配，給皮膚一個直接及強效的保養，解決肌膚根源問題，如單一的皮膚問題，如乾燥、暗沉、細紋，原液可算是最佳的選擇。

雖然原液的功效跟精華的功效很相似，但比精華液的濃度更高，而且精華液是由原液加上複合成分調配而成的，所以原液的單一成份可以說是濃縮的精華液，容易被皮膚吸收，適合不同需求的膚質。因此原液被譽為護膚品中最精純的成分，具有最強親膚性、最強滲透力、效果最直接的高濃度專業產品。

水溶性 vs 油溶性 先水後油

最理想使用原液作為保養的最底層。一般來說，原液多屬於水溶性劑，分子雖不一定最小，但能經毛孔滲透皮膚表皮層。而在保濕用途上，使用水溶性及油溶性是有分先後次序，建議先擦上水溶性劑，再擦上含有油性成分的護膚品，一來可以延長保濕時間，二來可藉助油脂去加強表皮的吸收效率。

使用護膚品緊記「先水後油」，不但延長保濕，而且加強表皮的吸收速度。（圖片：Mireille）

護膚成份一覽表

果酸AHA vs PHA vs BHA水楊酸│ 水溶性 vs 油溶性

隨著年紀增長，皮膚角質的代謝會變慢，因而變得粗糙乾燥、暗淡無光。免洗式酸性產品讓皮膚溶解再剝落，加速皮膚表皮代謝，以助去除存積在表層的老化角質，展露出新生水嫩的皮膚。而果酸和水楊酸的主要分別是果酸是水溶性，而水楊酸為油溶性 ; 果酸適合敏感或中乾性膚質，而水楊酸則適合油性、混和性及有暗瘡、粉刺膚質。

果酸AHA及PHA，不但可以幫助減少細紋，更可讓皮膚變得細緻及膚色更均勻，適合中至乾性且有老化問題的膚質使用。果酸是包含了不同的種類，如乳酸、蘋果酸、檸檬酸、酒石酸、甘醇酸及杏仁酸。而AHA為單一水基果酸，PHA則為多重水基果酸的簡稱，意指PHA較AHA多出保水的水基，保濕度較好。一般市面上較多提供含有5~10%及pH值介於3~4之間的甘醇酸或乳酸的果酸產品，亦被視為最理想及不刺激的去角質的選擇。

而水楊酸BHA是油溶性，用於肌膚表層去角質，可以深入毛孔代謝老廢角質，減輕發炎的情況，改善毛孔阻塞、油脂過盛、青春痘的膚質問題。所以水楊酸較適合油性、混和性及有暗瘡、粉刺膚質。

根據台灣的研究，有八成以上初次接觸果酸的用者，有約一分鐘的刺痛反應，而膚質反應亦不同，如粉刺、暗瘡增加或脫皮等情況。若有持續的刺痛感或出現紅腫情況，建議馬上停止使用，等皮膚恢復正常。若有持續不適情況，請與皮膚科醫生作專業診斷。

有八成以上初次接觸果酸的用者家，可能會出現粉刺、暗瘡增加或脫皮等情況。（圖片：Viviantskincare）

膠原蛋白 抗老首選 酒精是禁忌

市面上近乎所有抗老產品中都有膠原蛋白成份，可見其抗老功效是毋庸置疑。而一般膠原蛋白都是混合維他命C使用，但如果分開使用的話，建議先用維他命C後用膠原蛋白，吸收及效用會較大，但敏感肌則建議次序相反。而使用膠原蛋白有一個禁忌就是

酒精，由於酒精會很容易令膠原蛋白凝固，影響皮膚吸收。因此在使用膠原蛋白產品時，應避免含有酒精成份的產品。

左旋C (維他命C) 美白聖品愈搽愈面黃？

一般左旋C的產品濃度約在5%到20%之間，濃度可以被皮膚直接吸收，並美白及抗皺的功效。由於左旋C產品濃度通常較高，所以其刺激性亦會較明顯，不少人擦上臉時會感到微刺痛感。而左旋C有分為油溶性和水溶性的，一般而言，水溶性比較能被皮膚吸收，而油溶性的左旋C相對下比較快感覺到美白和抗皺效果，在油溶性的左旋C擦上臉上氧化後，會附著在皮膚上較容易產生微黃感，但只要停用個一星期左右，皮膚就會恢復正常。

（圖片：Shutterstock）

透明質酸+維他命B5 治標又治本?

透明質酸 ，又稱玻尿酸、玻璃醣醛酸 。而維他命B5，又稱泛酸 (Panthothenic Acid)，兩隻的主要功用都是保濕鎖水。兩者不同的是除了保濕外，B5更能改善表皮水油平衡，有助修復皮膚屏障，改善角質層完整度，阻擋從肌底的水分向外蒸發。因此如兩者混合使用可達至治標又治本的保濕鎖水功效。

自行混合不同成份 Mix & Match尋找最適合的配方

雖然不少小眾品牌都推出以不同成份命名的單品，但不少消費者深信自己是最了解膚質狀況的，已混合的配方產品亦不再百分百滿足用者需求。「原液Mix & Match」讓用家可以每次根據自己的當下的膚質情況，以不同水溶性或油溶性原液自行混合，而混合比例亦可以按實況而加多或減少，亦可以按用家喜好加入其他的護膚成份如珍珠粉、精油等等，讓用家百分百掌握護膚品的成份及份量。以下是小編整合最多品牌將成份混合推出的單品，讓初入手了解「原液Mix & Match」概念的讀者自行混合使用。

（圖片：Shutterstock）

由於每人的膚質情況都不同，使用任何保養品前建議先向皮膚科醫生咨詢以了解自己適合的產品。