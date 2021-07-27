失聲｜Anson Lo聲帶結繭可反覆發作長期失聲　桔梗3茶療止咳降火

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Ian（陳卓賢）24日在線上演唱會表現失準，當中Anson Lo 5月曾因嚴重過勞令聲帶發炎和結繭，致聲音吵啞，不少粉絲擔心他尚未完全康復。究竟聲帶發炎和結繭有什麼症狀？嚴重可致什麼後果？有什麼方法潤喉養聲？



Anson Lo、Edan及Ian早前出席網上演唱會，獻唱多首人氣歌曲。（影片截圖）

Anson Lo聲帶發炎現後遺症？

Anson Lo、Edan及Ian出席《Never Give Up 網上慈善演唱會》期間，獻唱多首人氣歌曲，但演唱時顯得不夠氣，且出現走音情況，神態亦顯得憔悴。其實，Anson Lo在5月舉行演唱會前夕曾因嚴重過勞令聲帶發炎和結繭，即使情況已有改善，卻有後遺症，包括聲線變低音及聲帶易攰。

▼Anson Lo聲帶發炎及結繭情況：（按圖 👇👇👇）

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聲帶結繭是什麼？

聲帶發炎是指喉部黏膜炎性病變，令聲帶發炎水腫，當聲帶發炎久病不癒或情況嚴重，就會令聲帶表皮逐漸增生，形為結節，又稱聲帶結繭。健福堂註冊中醫師廖慧君表示，聲帶發炎和聲帶結繭主要是由於感冒，以及過度或長期不當使用聲帶造成。

▼聲帶發炎及結繭有什麼症狀？成因是什麼？（按圖 👇👇👇）

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聲帶發炎結繭成因

此外，飲食不節如喜食煎炸、辛辣、燒烤、火鍋等食物、少飲水、經常捱夜、長期咳嗽未癒、說話時間過長、音量過大、音調過高、外在環境因素如在灰塵過多地方工作等，都會造成慢性聲帶發炎，繼而形成聲帶結繭。

聲帶發炎症狀：屬於喉痺，以喉嚨疼痛、咽乾、 咽癢、 灼熱感、 異物感為主要表現， 或可伴有發熱、 頭痛、 咳嗽等症狀。

聲帶結繭症狀：屬於喉瘖（即失聲），以久病說話聲量微弱、吃力、聲音嘶啞、聲音改變、失聲為主，可伴有咽部疼痛、 咽乾、異物感等不適，局部檢查可見聲帶暗紅、肥厚，或見小結節或瘜肉，或聲門閉合不良，如發聲時有哈氣聲，或伴嗆咳等。

說話時間過長、音量過大、音調過高都是造成慢性聲帶發炎的原因，因此，銷售員、老師、工地工人、歌手及攤檔小販等都屬高危人士，需特別注意。（VCG）

嚴重可致長期失聲

廖醫師表示，若聲帶發炎不處理，嚴重或會波及整個咽喉， 病久不癒，可致炎症反覆發作，形成頑疾，聲音亦變得相對低沉沙啞，最嚴重會導致長期失聲。中醫可透過針灸紓緩炎症、水腫，改善局部血液循環，促進傷口癒合和新陳代謝，以及配合中藥改善問題。

聲帶結繭治療

愈早發現聲帶結繭愈早進行語言治療（如改變說話習慣、訓練以丹田發聲），聲帶結節會慢慢縮小甚至消失。若結繭超過一年以上且語言治療無效，就要考慮喉部顯微開刀治療。她提醒，當聲音沙啞、講話容易累、突然破音等狀況超過2周，就應該到耳鼻喉科檢查。

廖醫師建議了3款茶療，有助改善聲帶發炎及結繭的情況。

▼聲帶發炎結繭茶療（按圖 👇👇👇）

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1.三葉利咽茶：清熱解毒、利咽止痛



2.桔梗連翹開聲茶：利咽開聲、清熱解毒



3.沙參麥冬降火茶：養陰清熱、 降火開聲生津



▼同場加映：養聲食療（按圖 👇👇👇）

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聲帶發炎及結繭改善貼士

1.避免大聲吼叫及激動尖叫：避免情緒過分激昂或大聲喊叫，損傷聲帶

2.適當休息：長時間說話後要有適當休息

3.不要過度勞累：不捱夜、 睡眠充足，以免火氣上升，口乾舌燥，影響咽喉

4.避免傷風感冒：平日可配戴口罩加強保護，因喉嚨痛、咳嗽均會影響聲帶

5.少吃刺激性食物：過食油炸、辛辣、生冷的食物，會刺激口腔及咽喉黏膜

6.保持咽喉濕潤：適時補充水分，不要待口渴才飲水，適度飲用潤喉茶，保持聲帶滋潤， 或可使用加濕機或蒸氣薰蒸鼻咽喉

7.慎吃喉糖：喉糖有清氣化痰、 爽咽潤喉作用，對於初起咽喉不利有一定緩和作用，但沒有治病功效。若是咳嗽痰多， 痰液壅盛者食喉糖更有機會加重病情。

健福堂註冊中醫師廖慧君（受訪者提供）

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