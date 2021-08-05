貧血｜貧血婦自行補鐵致肝硬化　貧血=缺鐵2大謬誤7類貧血或缺B12

貧血就等於缺鐵？其實不然，若貿然胡亂補鐵，或會適得其反。香港家庭醫生莫昆洋指出，都市人很少因為缺鐵而貧血，反而有機會因為缺乏維他命B12、骨髓衰竭，失去製造血球的能力、慢性腎病、糖尿病等而引致貧血。



貧血成因及症狀

貧血的原因主要分為三大類，包括失血過多、紅血球被破壞及紅血球產量減少。註冊中醫師朱穎詩曾在訪問中提到，貧血即「虛勞」、「血虛」，主要是由於飲食失調致脾胃受影響、出血或失血等原因導致氣血虧虛及脾胃虛弱，令身體出現面色萎黃或蒼白等徵狀。

▼貧血8大症狀（按圖了解👇👇👇）

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貧血症狀很多人都容易忽略，頭暈乏力以為小問題，最終變成大問題。台灣義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師在《今日新聞》報道中提及，一名婦人患有嚴重海洋性貧血，未有及時求醫，反而不斷自行補鐵，最終導致肝硬化，檢查發現，她的肝臟鐵質沉積非常嚴重，與她自行補鐵有關，因而導致嚴重的血鐵沉著症。

▼貧血不等於缺鐵？你對貧血有幾多認識？（立即按圖了解👇👇👇）

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貧血的謬誤



1. 輕視貧血症狀

別以為頭暈、經常疲倦、做劇烈運動時感氣喘等問題不大，其實可大可小！洪暐傑醫師提到，患者嚴重時，即使坐著不動也會氣喘、甚至出現意識喪失、遲鈍等問題，也可能出現掉髮、指甲脆弱的情況，因為身體已出現平衡機制，降低較不重要之處的血流，以提供給重要器官。洪醫師建議，若無故掉髮、指甲脆弱便該留意一下自己是否有貧血徵兆。

2. 吃補鐵食物就好

有人認為，頭暈就是貧血所引致，而貧血就是因為缺血、缺鐵所造成，這時候就應該補鐵，但其實不然，絕大多數的頭暈原因不明，貧血會出現頭暈，但頭暈未必就是貧血，所以不應盲目地相信補鐵就可解決問題！

香港家庭醫生莫昆洋解釋，其實貧血的成因還包括缺乏 B12維生素、骨髓， 慢性腎病糖尿病，愛滋病、狼瘡、癌症或其他感染等，反而都市人就很少因缺鐵而貧血，呼籲患者不應胡亂補鐵，有疑問應先諮詢醫生意見。

缺乏維他命B12致貧血

維他命B12是一種水溶性維他命，不能靠人體自行產生，必須從飲食或補充品中吸收。每人每日建議攝取2.4微克（mcg），但孕婦和餵哺母乳的女性則要補充得再多一些。當你吸收的維他命B12稍高，將會暫時貯存於肝臟，而暫時未有限制每日攝取上限。

▼富含維他命B12有什麼食物？（立即按圖了解👇👇👇）

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▼可引致貧血的成因有很多，而常見的貧血類型主要分為7類。（立即按圖了解👇👇👇）

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貧血分7類

1. 缺鐵性貧血︰最常見的貧血類型，代表身體的儲鐵量不夠，常見於懷孕的婦女、長期茹素者、餵母奶、月經量多的人士。

2. 維他命B12及葉酸缺乏性貧血︰肉類攝取量少的話，會缺乏維他命B12；攝取太少蔬菜則會缺乏葉酸。缺乏這兩種製作紅血球的原料，會造成貧血。

3. 惡性貧血：胃需要分泌「內在因子」與維他命B12結合，我們吃進去的維他命B12才能在體內吸收。內在因子不夠，影響攝取維他命B12後就會導致貧血。

4. 地中海型貧血：遺傳性貧血疾病，常見於地中海區域外及東南亞地區。

5. 鐮刀型貧血：遺傳性貧血疾病，常見於非洲與印度地區。

6. 再生不良性貧血：可以是遺傳性的，也可能是骨髓受到化療、感染、電療的影響後，造成缺乏足夠的幹細胞，無法分化出紅血球。

7. 慢性病造成的貧血：糖尿病、慢性腎病變、甲狀腺功能低下、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等慢性病。

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貧血自我檢測

若發現自己常體力差、頭暈、心悸、臉色蒼白的問題，可試試以下健康網站ihealth提供的方法，自我檢測是否有貧血的症狀。

▼如何快速自我檢測？（按圖👇👇👇）

若出現貧血的徵兆，應盡快到醫院做血液檢查，由醫師診斷是否患上貧血。