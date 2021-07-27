大腸癌｜忍便後果比忍尿更嚴重? 或成痔瘡、大腸癌成因

香港人生活忙碌、飲食習慣不健康，不少人都受便秘困擾。很多人都知道憋尿會傷膀胱，但憋便又會對身體造成什麼影響？而香港不少從事服務行業的工作者，因為工作性質問題，不容易隨時離開工作崗位，造成慣性「忍便」習慣，即使有便意，也等待小休、午飯，甚至「落場」後才去洗手間，隨時一忍便是數小時。但長時間無法便排，除了會令肚漲不適外，亦會對健康帶來長遠的疾病風險，如大便出血、痔瘡、大腸癌。



大便主要為膳食纖維及食物殘渣 排便可受到大腦皮層的抑制

我們吃進去的食物，並不是全都能夠被消化和吸收，有很多成分是無法吸收，如膳食纖維（主要是不可溶膳食纖維）是不會被身體吸收，最後就變成了大便的主要成分之一。

除了膳食纖維和未消化的食物殘渣，大便的主要成分還有水分、細菌，腸道脫落的粘膜細胞。食物的消化吸收，主要在小腸，吃進去的食物經過小腸之後，剩下的不能吸收的成分，還有水分和一些電解質，進入到大腸。大腸的主要功能是吸收水分和電解質，水分被吸收之後，食物殘渣逐漸成形，變成了條狀的大便。

隨着大腸的蠕動，我們身體產生的成形的大便，會隨着腸道運動，從結腸到達直腸，儲存在直腸裡面。大便到達一定量之後，會觸發排便反射，即肛門括約肌鬆弛，腹壓增高，促使糞便排出。若環境和條件不適宜排便，便意可受到大腦皮層的抑制，即憋大便。

多吃膳食纖維可幫助結便。（圖片：shutterstock）

忍便後果可大可小 或變成宿便 大則可導致便秘

一般來說，只要有100cc的糞便進入直腸，就會產生便意；但如果忍住排便，就要等到直腸累積超過500cc的糞便，才會再次出現便意。有醫生表示若長期忍著大便不排出，一旦便意過去，當日就可能錯過排便機會，令大便留在大腸。而大腸的功能是吸水，會把殘留的大便水份吸乾，尤其當飲水不足時，大便就會變硬，繼而變成宿便，日積會累，變成惡性循環，最終更難排出。長時間下來會導致體內毒素不能及時排出，而從臉色表現出來，會發暗、發灰，沒有光澤！

有便意需及時排出，要不然乾身宿便很難排出。（圖片：kknews）

常強忍便意易釀痔瘡？心血管疾病患者要小心

在此情況下，若想再度解便，往往需耗費更多的時間與力氣、肛門也要更加出力，甚至引起肛門靜脈血管的腫脹。這在患有心血管疾病的患者身上是非常危險的，因為突然增加的腹壓和交感神經興奮可能會導致阿斯綜合征，即心源性暈厥。而排便不暢，同時也有可能造成肛門處的靜脈發生曲張，導致痔瘡的發生。對於已經發生痔瘡的患者，乾硬的糞便還有可能劃破痔瘡上曲張的靜脈，導致出血。所以，有便意時不要憋著，及時排便對於預防便秘有很大的幫助。

心血管疾病患者需小心便秘時突然增加的腹壓。 （圖片：shutterstock）

警惕3大腸癌信號

長期便秘會積累體內毒素，而破壞體內酸鹼平衡，而誘發腸癌；同時糞便中致癌物會通過破損的粘膜進入體內，增加患癌概率。

1. 出現便血

血便在很多人看來可能是痔瘡引起的，不會重視。但腸道發生癌變也會有此情況，被忽視，可能就醫會被耽誤。當糞便通過已癌變的腸道時，會摩擦腸道病灶表面，引起血便;若持續出血，可能會導致貧血。當便血呈暗紅色，同時排粘液便或者有腥臭的膿血便，及時去醫院就診，早檢查早預防。



2. 不再規律

大腸癌最常見的表現就是排便習慣的改變。比如：之前排便很規律，每天定時定點去廁所，但最近很長一段時間，便秘或者拉肚子的情況很頻繁。若出現這種情況，不要認為這只是便秘或者是拉肚子，建議及時去醫院，做相關檢查，排除腸癌危險。



3. 交替出現便秘和拉肚子，便便變細

若靠近肛門位置發生病變，腸道會變窄，便便不易通過，會導致便秘或者便便變細，可能會有排便排不淨的感覺。同時，因為腸道變窄，為了將便便排出，腸道就會很賣力的促進便便排出，腸道就會變得活躍，就可能導致腹瀉。



長期便秘會增加患癌概率。（圖片：香港癌症基金會）

在自己掌控範圍內，盡可能每天定時大便。培養每天定時如廁的良好習慣是十分重要。早晚亦可，找一個自由而放鬆的時間，讓自己稍為培養情緒並專心地如廁。用十至十五分鐘左右的時間，盡量將大便排清，建立最理想的排便習慣。