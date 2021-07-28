便秘｜便秘或是痔瘡、大腸癌病徵？醫生拆解便秘成因及紓緩方法？

香港人生活忙碌、飲食習慣不健康，不少人都受便秘困擾。幾天無法便排，除了會覺得肚脹難受外，亦會對健康帶來不良影響。本文將以深入淺出的方式，剖析這個從古至今都存在的難言之苦，拆解各種跟便秘有關的迷思。



便秘定義 排便習慣改變或已屬便秘 三天無便亦未必屬便秘

經常聽到一個說法指三天沒有大便，或者一星期少於三次的排便就會被界定會患上便秘，然而黃醫生指出，便秘在醫學上暫無明確定義，只是為方便討論，醫學界或坊間普遍會把便秘界定為「一星期大便少於三次」。有醫生表示便秘之所以難以定義，主要是因為症狀可以因人而異，例如大便太硬、大便困難、大便習慣改變、大便頻率太少或突然減少等，都可以是便秘。與此同時，三日才一次大便亦未必是便秘。因為即使相隔數天，但如果每次如廁都能夠排出所有大便，則不屬於便秘，亦不會有宿便問題。的確有些人的排便習慣如此，並無大問題。

放屁是排便的先兆? 放屁無便意並不等於便秘

坊間對放屁有誤解，以為放屁就是身體想排便的先兆，但其實放屁卻無便意，又是否屬於便秘。由於腸道在運作時會產生很多氣體，而我們進食期間亦會將不少氣體吸入腸內，這些氣體最終都是經放屁排出體外，因此放屁與便意或便秘未必有直接關係。

大便太硬、大便困難、大便習慣改變、大便頻率太少或突然減少都可以是便秘。（圖片：ttvc）

便秘問題須正視 可引發大便出血、痔瘡、大腸癌

別以為便秘問題事小，一旦遇到便秘問題必須正視及處理。首先是因為大便是身體內的垃圾，長期殘留在腸道會引發大便出血、痔瘡等毛病，亦對腸道以至整體健康有不良影響，甚至增加患大腸癌風險。其次便秘可能是身體出現毛病的徵兆，反映消化系統以至身體其他系統出現問題，例如大腸有瘜肉、腫瘤，阻礙大便排出。因此如果便秘持續的話，便必須找出原因，及時處理。尤其是過往排便正常卻突然有便秘的人士，更要注意。

便秘可能是身體出現毛病的徵兆，反映消化系統以至身體其他系統出現問題。（圖片：sohu）

多吃蔬果仍有便秘或因缺水 忍便可導致便秘

經常聽到人談及便秘問題時，第一個想到的成因就是吃不夠足夠的蔬果。但事實是不少人明明每天已進食足夠的蔬果，卻仍然有便秘問題。這類人士可先諮詢醫生，檢查是否有任何藥物影響或身體有任何毛病。排除以上可能性後，便要檢視自己的其他習慣，例如飲食上是否只顧攝取纖維而忽略補充水份的重要性；排便習慣是否良好，例如不會經常忍便令宿便積存。最後就是留意自己是否有任何情緒問題，因為壓力及焦慮或會引發腸易激綜合症，同樣會導致便秘。」有極少數便秘個案的成因是肌肉協調異常，這種症狀較為複雜，通常須動用到胃腸動力學測試作診斷，然而這種服務在香港並不常見。

多吃蔬果仍有便秘，可檢視自己的飲食習慣，例如是否只顧攝取纖維而忽略補充水份的重要性。（圖片：medicalnewstoday）

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果汁三種成份紓緩便秘問題

出於方便，有些人會以果汁取代水果。要了解果汁能否紓緩便秘問題，便應從它的三種成份說起。

1. 果汁提供纖維



雖然果汁所包含的膳食纖維沒有原個水果和蔬菜那麼多，但有總比沒有好。人體本身不能消化纖維，但消化系統卻需要纖維來促進有規律的腸道蠕動。

衛生署建議成年人每天應該攝取不少於二十五克的膳食纖維。然而，如果只增加纖維攝入量卻不飲用足夠的液體，可能反會加重便秘。因此，為了讓膳食纖維能發揮最佳效能，每天應飲六至八杯流質飲品，100%純天然鮮榨效果最好。

2. 果汁提供水分



脫水是便秘的主因之一，因消化系統需要大量水份來運送食物殘渣。如若身體缺水，糞便會變硬成塊，難以排走，造成便秘。所以，多飲水和天然果汁有助緩解便秘。

3. 果汁含有山梨糖醇（Sorbitol）



山梨糖醇是一種可以把水分帶到大腸的有機化合物。多了額外的水分，自然有助軟化便便，使它們更容易排出。含有山梨糖醇的水果包括：蘋果、梨、提子、李子、桃子、杏、棗和西梅，其中西梅是蘊含最多山梨糖醇的水果之一，是改善便秘的最佳水果之一。

不是所有果汁都一樣有效改善便秘，當中以100%純天然鮮榨效果最好。（圖片:Unsplash）

哪些果汁最有效改善便秘？

在揀選果汁時，可從以上三點作考慮，而以下三種果汁就是比較有效改善便秘的選擇。

1. 西梅汁：由於大部分纖維會於果汁製作過程中流失，所以西梅汁之所以有強效通便原因是與果實中的豐富膳食纖維無關。它是因為含有豐富的山梨糖醇、鎂、鉀等元素，對促進腸道蠕動有極大幫助，可說是一種天然瀉藥般的果汁。



2.檸檬汁：檸檬富含維生素C，有助水分進入腸道的抗氧化劑，從而軟化大便，刺激腸蠕動。



3.蘋果汁：蘋果又富含膳食纖維、山梨糖醇和果膠，都能促進腸蠕動。但蘋果汁比起其他水果，果糖含量相對大，腸道敏感的人飲用過量蘋果汁或許會消化不良。



要喝多少果汁才能改善便秘？

為了避免不良副作用，應該由少量果汁開始飲用，起初數天可嘗試先喝四份之一至半杯。沒問題的話，便可慢慢增加攝取量，達到每天一至兩杯，每杯約為八安士（237毫升，即接近一包細裝的紙包飲品的份量）。

不過亦要留意，如本身是沒有喝果汁的習慣的話，突然增加飲用量是可能會引起消化不良、腹瀉甚至是加重便秘狀況的。另外，經加工過的果汁由於添加了濃縮物和糖份，因此或無法提供鮮榨果汁的緩解便秘效果。

若纖維及水份足夠，仍不能排便，可以透過轉腰運動、健走、仰臥起坐等刺激腸胃道蠕動，增加腹壁肌力促進排便。

Source:HK01