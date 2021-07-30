防癌食物｜薑殺菌解毒助防6大癌症腫瘤縮小 有皮冇皮食薑有宜忌

薑味辛性溫，具化痰止咳及養胃醒肺的功效，但原來吃薑還有助抗發炎及防癌症！薑除了可促進腸胃殺菌、抑制腫瘤之外，有外國研究發現，薑辣素能夠讓卵巢癌的癌細胞自然死亡，而薑的萃取物亦有助於縮小前列腺瘤超過55%。



吃薑助防癌？

生薑的主要功效為温暖脾胃、促使發汗、止嘔、溫肺止咳，主治風寒感冒、胃寒嘔吐等寒症，更可解魚蟹毒，如進食未煮熟的魚後腹瀉，有紓緩作用，但薑含有的物質原來更可幫助預防癌症。

▼吃薑為什麼有助預防癌症？對哪些癌症有幫助？（立即按圖查看👇👇👇）

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大腸癌

薑常被用作香料及配菜，但薑的用處絕不止這兩種。綜合Medical News Today報道及醫聯網的報道引述，美國密西根大學研究發現，薑的酚類化合物有助緩解胃腸刺激，產生唾液和膽汁，抑制胃收縮、減輕腸道發炎反應，從而減少患上大腸癌的風險。

卵巢癌

此外，美國密西根大學研究也發現生薑辣素含抗菌、抗發炎、抗氧化及抗癌作用，令卵巢癌細胞自然死亡，阻止癌細胞蔓延及擴散至其他健康的細胞。

乳癌

據GreenMedinfo的報道引述，非牟利科學文獻圖書館PLOS ONE期刊發現，薑含有一種名叫薑烯酚的萃取物（6-shogaol），能夠有效抑制乳癌細胞幹細胞生長，影響癌細胞的生長循環，釀癌細胞死亡。

前列腺癌

據早安健康報道指，喬治亞州立大學的一項研究結果，薑萃取物有助於縮小實驗老鼠的前列腺癌腫瘤超過55%。

胰臟癌及皮膚癌

而薑內的萃取物能夠啟動體內機制，活化促進凋亡的基因，使癌細胞進行細胞凋亡，能抑制胰臟癌細胞形成。

此外，薑對人體仍有很多益處，解毒殺菌之餘，亦有助食物防腐、促進腸胃殺菌。



▼薑的功效多多，你又知幾多？（立即按圖查看👇👇👇）

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生薑性溫，可配合其他食材製成不同薑茶，針對不同的做法和用途，註冊中醫陳艷瑤也曾在訪問中提到，於暑熱天氣可借助旺盛之陽氣，加強健脾去濕散寒之力，於早上7時至9時氣血流注陽明胃經之時服用更佳。

▼薑茶療︰紅糖薑茶（按圖👇👇👇）

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紅糖薑茶：健脾去濕，溫經散寒



功效：改善宮寒痛經。經前或經期小腹冷痛、熱敷後疼痛減少、身體四肢寒冷、經期延後、經量少、經色黯紅或夾有血塊等。經前或經期期間飲用尤其適合。

不宜：濕熱鬱結者，如經前或經期小腹刺痛而有灼熱感、經色黯紅穢臭、粘稠。

▼薑茶療︰蔥薑茶（按圖👇👇👇）

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蔥薑茶：辛溫發汗，解表祛寒



功效：改善風寒感冒：怕冷、發熱、無汗、肢體酸痛、口不渴，或渴喜熱飲等症。

不宜人士：

暑濕感冒：身熱汗出，但出汗後仍感熱，咳嗽痰黃，胸悶欲嘔

體虛感冒：反復感冒，倦怠乏力，氣短。

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除了薑之外，大家亦可參考美國International Sports Science Association(ISSA)認可營養學專家Charushila Biswas的建議，改變飲食習慣，多吃「對的食物」，並學會正確食法和建議分量！

▼哪20種食物可抗癌？（按圖👇👇👇）

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