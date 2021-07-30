流鼻血｜高血壓動脈硬化6原因流鼻血　按鼻翼5分鐘止血仰上/向下?

高媽媽：「小高，你怎麼鼻子紅紅的，好像有血？」小高：「唉唷~每到夏天，我都會流鼻血。」高溫天氣，不少人覺得鼻腔乾乾的，然後就莫名出現了流鼻血的症狀，為什麼天氣熱特別容易流鼻血呢？



▼天熱流鼻血怎麼回事？（按圖👇👇👇）

+ 6

1. 鼻腔過於乾燥：夏天鼻子會流血，與天氣炎熱及鼻腔的乾燥程度有關。當鼻腔過於乾燥時，裡面的微血管就會破裂，導致流血。

2. 過敏性鼻炎：若民眾過敏性鼻炎，頻繁進出冷氣房，冷熱交替會引起鼻部瘙癢，忍不住用手去揉也可能會將微血管弄破導致出血。臨床約有90%的流鼻血現象，都屬於血管破裂導致的血管性流血。

3. 血管受刺激擴張：飲酒、食用過多的辛辣食物，也可能導致流鼻血。此外，人在陽光下暴曬能導致頭部的血管擴張，引起鼻子出血。

4. 高血壓、動脈硬化症：若民眾有高血壓症或動脈硬化症的情形，血管會變得脆弱，容易出血。此種狀況下，民眾可能會頻繁流鼻血或血壓高的話會大量出血，需要注意。

▼美國健康網站Healthline便列出了防高血壓的10個小習慣（按圖率先了解👇👇👇）

+ 6

相關文章：高血壓｜日吃2片朱古力學呼吸 10個小貼士降血壓蒜點食最有效？

5. 血液的疾病：白血病和血友病，血栓性血小板減少性紫癜等血液病的原因導致流鼻血的情況也有。在這種情況下，除了鼻子以外，其他部位可能也會變得容易出血。

6. 急慢性副鼻竇炎：有時急慢性副鼻竇炎症也可引起涕中帶血，所以不要見到鼻涕中帶血就驚恐萬分，應及時到醫院檢查治療。

要如何止住鼻血？

若是少量的鼻子出血，可用食指和拇指緊壓兩側鼻翼5至10分鐘，指壓的同時還可用冰袋或濕冷的毛巾冷敷鼻子；若出血較多，可用紗布卷及棉花向鼻腔深部填塞，壓迫止血，還可做額部冷敷。

若是老年人忽然發生流很多鼻血又無法止血的現象，可能是高血壓的徵兆，需要至醫院檢查，由醫生給予鎮靜劑、降壓藥及應用抗生素控制感染。而年輕人流鼻血通常與勞累、運動等有關。但若毫無徵兆經常的流鼻血，建議民眾最好去醫院進行檢查，排除鼻腔腫瘤之類的病變。

▼正確處理流鼻血步驟是什麼？什麼情況需要看醫生？（按圖 👇👇👇）：

+ 3

相關文章：【流鼻血】胃熱氣虛易流鼻血 3個步驟止鼻血頭要前傾或後仰？

延伸閲讀：

流鼻血該怎麼辦？別慌！4步驟教你正確止血 流鼻血該怎麼辦？

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」