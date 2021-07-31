心臟病｜額皺紋愈多愈深患心血管病高10倍！耳頸4部位看心臟健康

想知道自己的心臟健康狀況嗎？ 一般人如果想確認自己心臟的健康狀況，都必須透過醫院專業的檢查，像是醫生的聽診、心電圖檢測、抽血檢查等。但平時你也可以從觀察身體的4個部位來初步判斷！



心臟健不健康4部位看出端倪（按圖👇👇👇）

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1. 額頭皺紋

根據《歐洲心臟學會》在2018年的年會中所發表的一項研究報告顯示，額頭皺紋如果愈多而且愈深的人，罹患心血管疾病死亡的風險是沒有皺紋者的10倍。

2. 耳垂皺紋

耳垂上的皺紋則被稱為「耳垂斜線皺紋」，這是冠心病病人的主要外在特徵之一，而且科學家透過心血管造影技術證明，耳垂斜線皺紋的深淺與冠狀動脈的損害程度呈正相關。美國芝加哥大學的研究團隊進行統計，顯示耳垂上有皺紋的人患心臟病的機率是沒有皺紋者的8倍。

▼以下5個護心穴位有助改善胸悶痛、心慌心悸等問題（按圖 👇👇👇）

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3. 脖子粗細

如果男性頸圍超過38厘米，女性頸圍超過35厘米，就代表脖子較粗，而頸圍跟頸動脈內膜的厚度有很大的關係，脖子粗代表頸動脈血管很厚。當頸動脈血管變厚，血管的管腔就會變狹窄，血流速度變慢，出現代謝症候群的機率極高。蘇格蘭曾進行一項研究，發現代謝症候群患者得心臟病的機率為一般人的2倍。

4. 腰圍

腹部肥胖的人在醫學上稱為「中央型肥胖」或「內臟型肥胖」，這種類型的肥胖容易導致人體脂質代謝紊亂，加大心臟病的風險。如果男性腰圍大於90厘米（35.4吋），女性腰圍大於80厘米（31.5吋）就是腰圍超標，容易罹患高血壓與心臟病。

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