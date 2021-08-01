瑜伽動作｜強背肌改善背痛哮喘　上犬式完成後加1個動作紓緩肌肉

強健的肌力有助於穩定脊椎，減少一整天勞動或是錯誤姿勢帶來的傷害。上犬式是一招能夠鍛鍊背肌、紓緩背痛的瑜伽動作，常常會與眼鏡蛇式搞混。上犬式能強化手臂力量，也因打開胸膛，延長呼吸，增加呼吸量，有助改善哮喘。
上犬式動作及好處（按圖👇👇👇）
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1. 先呈俯臥姿勢，雙腿打直，腳背腳趾貼地。
2. 吸氣，貼在胸側的雙手出力，將身體一節節撐起展開。
3. 背部收緊，足背壓地，全身僅剩手心與腳背接觸地面，大腿騰空不貼地，頭部朝上，放鬆延展頸部，維持3–5個呼吸。
完成後可恢復為嬰兒式好好休息，紓緩肌肉。
上犬式好處
強化背部肩頸手臂肌力、紓緩背部疼痛、改善哮喘、幫助血液循環、緊實腹部
小提醒：孕婦與手腕受傷的人不適合練習此動作。
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