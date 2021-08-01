護眼｜頭痛複視或電腦視覺綜合症！謹記20-20-20原則睇芒勿逾幾耐

台灣一名小學老師，視訊教學2個多月，眼睛疲勞酸澀、視力模糊，總算熬到暑假，趕緊就醫，原來是「電腦視覺綜合症（又稱電腦視覺症候群）」上身，除了用眼藥治療，醫師說，最簡單有效的方法是「20-20-20」護眼守則，看螢幕20分鐘後、休息20秒、往20呎遠方眺望，照顧靈魂之窗。



台灣中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任江鈞綺指出，隨著台灣疫情升溫這兩個月來，許多人也開始面臨新的生活型態。上班族在家上班、老師準備線上教材備課、家長輔助孩童學習操作線上課程、學生們也從教室上課，變成對著電腦螢幕上課，眼科門診增加了不少「電腦視覺綜合症」的患者。

電腦視覺綜合症

一般來說，每天盯著電腦或手機平板等電子螢幕連續2小時以上，就有可能會造成電腦視覺綜合症，加上不正確的姿勢及視線角度、缺乏適當的照明，以及螢幕本身的炫光等等，可能出現的不適包括：視力模糊、複視、乾眼症、肩頸痠痛、頭痛等，而學童若長時間盯著螢幕，更有可能造成近視度數的增加。

▼護眼6招（按圖👇👇👇）

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如何避免電腦視覺綜合症的症狀？江鈞綺提出以下建議：

1、遵循「20-20-20守則」

最簡單方法就是遵循「20-20-20」守則，也就是在看螢幕20分鐘後、休息20秒、往20呎遠方眺望，讓眼睛的睫狀肌放鬆，若真的必須工作2小時以上，則需暫停15分鐘讓眼睛和身體得到適度休息。

2、調整螢幕角度

螢幕最好低於眼睛視線15-20度，讓眼睛略呈俯視的角度。

3、減少乾眼的症狀

由於乾眼症除了造成乾澀灼熱外，也會造成視力不穩定，適度地補充人工淚液可以緩解症狀、避免惡化。

▼眼睛老化的6大警訊（點擊下圖看清👇👇👇）

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4、眼睛與螢幕保持50至60厘米

眼睛與螢幕的距離保持50至60厘米的距離，減少眼睛過度聚焦造成的疲勞、甚至頭痛！

5、眼鏡配戴正確度數

另外，配戴正確度數的眼鏡看螢幕，也非常重要，尤其在40歲之後，眼睛水晶體彈性減弱，不適宜的眼鏡度數，會加重眼睛的負擔。

6、定期視力檢查

學齡期的兒童，則可以依照「30-30守則」，即眼睛和電腦螢幕至少間隔30厘米，用眼30分鐘後休息，休息時一樣以遠眺為主，避免其他近距離活動（拼圖、畫畫、閱讀等），減少近視度數增加，至少半年做一次視力檢查，若有必要則輔以控制近視的治療。

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