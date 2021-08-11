每日3分鐘｜紓緩腰背痛瞓覺要3個枕頭？伸展背椎防僵硬必學3動作

腰背痛是常見的都市病，成因非常廣泛，當中包括久坐、駝背、腰椎間盤突出等，有機會引致坐骨神經痛、強直性脊椎炎。想紓緩腰背痛，不妨跟註冊物理治療師蔡永基學做3個簡單動作伸展肌肉，達到改善疼痛情況，更可防止脊柱僵硬！



下背痛（Low back pain）即腰痛，原因非常多，且較難快速找出成因，甚至有研究顯示，高達九成患者找不出特定原因，台灣物理治療師鄭宇劭分享三個常見導致腰痛的原因：

▼究竟腰痛3大原因有啲乜？（按圖👇👇👇）

+ 3

腰痛常見3大原因：

1. 肌肉骨骼問題：如肌肉拉傷、關節炎、椎間盤突出、腰椎滑脫、坐骨神經痛

2. 慢性健康狀況：僵直性脊椎炎、風濕性關節炎、感染等

3. 其他嚴重疾病：如腫瘤壓迫

相關文章：腰痛｜彎低易傷腰？3大原因下背痛可能患癌！紓緩痛楚只需1個枕頭

正確睡姿 善用枕頭

註冊物理治療師蔡永基（Kevin）表示其實正確睡姿對緩解腰背痛非常有幫助，推薦以下２個方法：

註冊物理治療師蔡永基推薦２個正確睡姿。（受訪者提供圖片）

1. 側睡+3個枕頭



如果側睡，可以選擇用多個枕頭，一個放在雙腿之間，令盆骨或髖關節、腰椎減少壓力。胸口抱一個枕頭，承托上面的手臂，減少上身的旋轉。

註冊物理治療師蔡永基推薦２個正確睡姿。（受訪者提供圖片）

2. 仰睡+2個枕頭



可以放一個枕頭在膝蓋下，作用是托起大腿，使腰椎能夠放平，令腰椎旁邊的肌肉減少繃緊。

Kevin推介３個動作防脊柱僵硬。（受訪者影片截圖）

紓緩腰背痛動作

他亦親身示範3個簡單動作紓緩腰背痛，即使在家也可輕鬆完成。

1. 貓式（cat- camel）：鬆弛脊椎、紓緩背痛



▼貓式怎樣做，要注意什麼？（按圖👇👇👇）

+ 3

影片來源：註冊物理治療師蔡永基拍攝提供

2. 脊椎旋轉活動：紓緩脊骨僵硬



▼脊椎旋轉活動怎樣做，要注意什麼？（按圖👇👇👇）

+ 2

影片來源：註冊物理治療師蔡永基拍攝提供

3. 坐式脊椎伸展：伸展盆骨、腰骨、背椎



▼坐式脊椎伸展怎樣做，要注意什麼？（按圖👇👇👇）

影片來源：註冊物理治療師蔡永基拍攝提供

相關文章：腰痛｜腎氣差5原因腰背痛 秋葵杞子5類食物紓緩豆漿有1類人忌飲