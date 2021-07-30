備孕懷孕｜坐完月可即懷孕？中醫講解產後護理及兩胎理想相隔時間

日前女藝人陳嘉寶（Anjaylia）在社交網站報喜，公開已懷上第三胎的消息，她於19年1月誕下大女Hosanna，20年9月誕下二女Eliana，現時腹中胎兒已5個月大。雖然寶寶是上天賜予的禮物，接二連三「收禮物」著實令人興奮，然而兩胎之間相距接近，不禁令人擔心媽媽的身體能否承受得起？又會不會帶來什麼風險？本文請來香港註冊中醫師倪詠梅醫師，為大家講解到底產後需調理多久才能行房以至「再做人」？



產後氣血兩虛 坐月子幫助快速復原

倪醫師表示，中醫認為無論自然產或剖腹產，生產過程會耗損大量氣血，造成體力的大大耗損，使產後處於「血不足，氣亦虛」的狀態，所以此時屬於容易感染外邪的虛弱狀態，因此自古便有「坐月子」的傳統。「如果媽媽能在坐月期間多作調理，必定有助她們的身體快速復原。古人有云『行經之際，與產後一般，將理失宜，為病不淺。』意思是婦女應該在月經乾淨及生產之後，都應根據個別體質，使用合適中藥來作調養；如果沒有注意月經乾淨後及生產之後的照顧條理，將嚴重影響婦女日後的健康。

產後婦人氣虛血弱應坐月子調理。（圖片：Newyorkpost)

相關文章：防治脫髮│中醫淺談脫髮白髮 解構坊間生薑水及梳頭效用

產後百日避行房 否則容易腰背、關節痛

生產後的婦女處於「瘀血積聚、氣血兩虛」的狀態，若能把握這個時機祛瘀生新、調理脾胃及補氣養血，就可以將身體重新調整。反之，若在身體虛弱情況下不多加調理，不好的東西就容易進入身體，紮根不走。

唐朝著名的醫師與道士孫思邈在《千金要方.婦人方》中說：「婦人產後百日已來，極須殷勤，憂畏勿縱心犯觸，及即便行房。若有所犯，必身反強直，猶如角弓反張，名日褥風。則是其犯候也。」又說：「凡產後滿百日，乃可台會，不爾至死，虛贏百病滋長，慎之。凡婦從皆患風氣臍下虛冷，莫不由此，早行房故也。」產後百日內必須禁行房事，否則會引起多種疾病，如褥風、風氣臍下虛冷及血崩、陰挺、腰腹痛、虛勞等。 這些疾病亦為身體埋下禍根，如每到下雨天，身體會出現不明原因的疼痛。

產後百日應避免性行為，以免為身體埋下禍根。（圖片：shutterstock)

相關文章：坐月進補｜中醫拆解坐月進補三大階段 派薑醋要等十二朝？

相關文章：產後乳汁分泌較少 中醫如何協助產後婦女催乳？

產後需多久才能再度懷孕？ 調理由血、氣、神入手

倪醫師表示，從中醫角度雖然沒有固定一個休養時間，但一般認為「種子先養身」即夫婦自身狀態優良與否決定寶寶的先天體質，受孕有賴於氣血和順、精充、神旺與否， 因此產後婦女應從備孕三角：血、氣和神入手調養，才再嘗試懷孕。

中醫認為備孕前必須要養好血、氣、神，才能滋養腹中胎兒健康成長。（圖片：shutterstock)

養血

起居要保持規律，保證休息和適量的運動，不要過度勞累，因為中醫認為過度勞累會暗耗陰血。同時也要注意情緒的自我調控，血虛的人容易出現抑鬱、焦慮等情緒反應，而過度的情緒反應反過來也會耗損陰血，將會陷入惡性循環。



適量的產後運動可幫助婦人養血。（圖片：shutterstock)

養氣

氣虛的關鍵是在補氣，但由於氣虛往往伴隨著五臟六腑的具體情況，普通的人很難做出正確判斷，所以要請專業的中醫師幫助用藥調理。



以樂觀、豁達、愉快的狀態面對生活，有助調養氣虛。（圖片：quotabulary）

養神

「清心養神」是自古有之的養神方法，通過保持心神的寧靜，達到氣血通暢、臟腑和諧、陰陽平衡的健康狀態。而睡得香也是世界衛生組織的健康解釋之一，保證充足的睡眠是十分必要的。但因新生兒出生後婦人永遠睡不夠，倪醫師建議產後想再備孕的夫婦可幫孩子確立既定的睡眠儀式，訓練孩子一覺睡到天亮。



睡眠充足是養神的好辦法。（圖片：indianwomenblog）

相關文章：十個女人九個寒 中醫教你調理妙法—「備孕必先暖宮 」

相關文章：懷孕準備｜27歲女患多囊性卵巢症致不孕 中醫介紹綜合療法助成孕

若月子時調養足夠，一般自我感覺健康的女性，可在準備懷孕前3個月開始進行調養，如果自我感覺身體健康狀況不夠理想時，則需在準備懷孕前個月至1年的時間進行調養。需要說明的是，由於每個人的體質、生活狀態等各不相同，在調養上也有一定區別，在計劃懷孕前，可請專業的中醫師給予恰當的指導。

倪詠梅醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）

Source:HK01