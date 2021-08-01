新冠疫苗｜出現「疫苗手臂」點算好？一文看清副作用處理方法

全球都在展開大規模新冠疫苗接種計劃，藉此壓制已持續逾年的疫情，獲批准緊急使用的疫苗不斷增多，對現有疫苗的改良和新疫苗的開發仍然進行中。在香港，由二月開始的「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」至今，接種第一針疫苗人口已佔45.6%(截至2021年7月29日晚上8時)，隨著越來越多人接種疫苗，它所產生的副作用問題也備受關注，當中最常見的副作用之一是手臂出現紅腫、痕癢及疼痛，因此又被稱為「疫苗手臂」。面對可能出現的疫苗手臂，市民大眾可以怎樣處理？立即看下去！



(圖片：2019冠狀病毒病疫苗接種計劃網站)

按政府專題網站及衛生防護中心資料顯示，一般接種新冠疫苗後所出現的副作用，如注射部位疼痛、頭痛、肌肉痛、腹瀉或發燒等，通常這些副作用都是輕微而且短暫。但亦有部分人士會出現較嚴重但較罕見的異常反應，如皮疹、瘙癢、臉和喉嚨腫脹等，異常反應通常會在接種後幾分鐘至一小時內出現。其實接種人士無需過份擔憂，因為身體出現反應正代表疫苗在起作用，激活自我免疫反應。只要認清副作用應對方法，及時作出處理就可減輕影響，回復正常生活。

（圖片：stock adobe）

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大部分副作用會於兩天內消失

根據一項問卷調查指出，不論選擇接種科興還是復必泰疫苗，超過5成的受訪者都表示沒有出現副作用，而大部分曾出現的副作用都屬輕微、且會在48小時內自行消退。當中接種第一劑復必泰疫苗後有三分之一人在注射部位感痛楚，其餘會感到疲倦、頭痛 、肌肉痛和關節痛。而針對科興的國際研究中，大多數人出現的副作用也是疲倦和注射部位疼痛；但在絕大多數情況下，與復必泰疫苗一樣，這些副作用會在兩天內消失。

出現「疫苗手臂」急救方法 預先服用止痛藥反影響藥效

雖然以上提及過的大部分副作用都只會維持短時間，但爭分奪秒的香港人都想盡快減輕不適感，爭取重過日常生活。可以參考以下要點緩解不適感:

冰敷：可用乾淨、清涼的濕毛巾敷在針口位，做局部冷敷、冰敷處理，降低痕癢跟痛的感覺



運動：接種疫苗後短時間內應以休息為主，減少劇烈運動，但可輕微活動手臂降低疼痛感



擦藥膏：部分人會出現輕微過敏現象，有些過敏濕疹的藥膏也能暫時舒緩



服藥：出現頭痛或肌肉痛時則可考慮服用非類固醇類消炎止痛藥，如paracetamol、ibuprofe以減低不適感。然而在接種疫苗前，預先服藥非但不能減少痛楚，更可能降低疫苗效用。



多喝水：出現輕微發燒的情況，可多喝清水，預防脫水，同時能促進代謝作用，排除廢物



隨著越來越多人接種疫苗，它所產生的副作用問題也備受關注。(圖片：shutterstock)

然而副作用維持數天仍沒有消失，或遇上以下情況，應盡快求醫並告之醫護人員接種疫苗詳情，並向他們出示接種疫苗記錄卡，以便他們可妥善處理你的身體狀況，及向衞生署通報任何判斷為在醫學上需關注的疫苗接種異常事件。

●接種24小時後注射部位的發紅或觸痛增加

●副作用似乎不會在幾天內消失

●副作用或徵狀較強烈並令你擔心

●發生懷疑異常事件

接種24小時後注射部位的發紅或觸痛增加，應盡快求醫（圖片：shutterstock）

Source:HK01