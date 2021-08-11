頭暈｜天旋地轉失平衡非一般頭暈易中風　減暈眩3招練彎腰拾東西?

頭暈也分不同類型，純粹頭重腳輕，還是天旋地轉？若暈陀陀兼失去平衡，還出現無故心跳加速等情況，便屬眩暈的症狀，有耳鼻喉科醫生提醒，可能是高血壓的徵兆，更增加中風的風險。



暈眩非一般頭暈？

頭暈一般指頭昏腦脹、頭重腳輕的感覺；而暈眩則較普遍是陣發性，病發時會感覺四周的景物都在移動，甚至會出現「眼球震顫」。台灣健康網站ihealth資料顯示，周邊性暈眩主要是因為內耳的前庭系統傳訊息至腦部時發生異常。

▼暈眩非一般頭暈咁簡單？有可能引發什麼問題？（按圖 👇👇👇）

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周邊性暈眩成因

耳石症（良性陣發性姿勢性暈眩）



患者在起床、彎腰、抬頭及平躺在床的時候，患者會感覺天旋地轉、作嘔，這症狀有機會是因為人體老化後，脫落的耳石會漂流到三半規管的內淋巴液中，進而擾動內淋巴液流動。患者病發時間非常短暫，但會多次復發，每次少於1分鐘。常見於有頭部外傷、手術期間、有慢性中耳炎或年老人士。

耳部前庭神經發炎



常見於感冒痊癒人士。患者病發時，常會出現嘔吐、失去平衡感等症狀，甚至會暈到無法走路，這大多是因為病毒感染的後遺症。患者病發時間可持續1-2天，暈眩症狀更可持續數周。

梅尼爾氏症



患者病發時，會出現作嘔、耳鳴甚至喪失聽力，這大多是因為內耳淋巴液流量過多造成水腫，也有機會是因細菌感染、發炎而致。患者常會多次復發，病發時間由數十分鐘至數小時不等。

中樞性暈眩成因

較常見原因是腦幹或小腦出現問題，如血管疾病、腫瘤所引致，這種眩暈也較周邊性暈眩嚴重，甚至可引發「腦血管疾病」。

腦血管疾病



常見於年長者、血管阻塞人士。患者病發時，看事物會出現雙重影像、口齒不清、手腳無力或麻木。多是急性發作，病發時間由數天至數周不等。

與中風有關？

暈眩雖未有即時生命危險，而且一般症狀不會持續超過幾星期，然而，若忽視身體響起的警號，後果則可大可小。綜合美國心臟協會及台灣家庭醫生Neha Vyes指，若暈眩症伴隨著眼白有血（即結膜下出血）及臉色泛紅，便有機會患有高血壓。

此外，暈眩也可能是中風的徵兆，即暫時性腦缺血發作，俗稱「小中風」。據健康2.0的資料及台灣耳鼻喉科醫生林鴻清指出，暈眩可引發小中風，患者或會出現單邊或雙邊的手、腳、臉部突然發麻，無法控制臉部肌肉、單眼或雙眼的視力模糊，甚至眼前一黑、性格突然變得很暴躁、記憶力下降、感覺異常疲累或嗜睡等，如果這些症狀維持超過24小時，便有機會患有中風。

▼立即點擊下圖查看自我檢測中風徵兆（按圖 👇👇👇）

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改善暈眩保健動作

要避免暈眩影響日常生活，平日就要保持良好的生活習慣，如避免吃過鹹、過甜的食物、少喝酒精及咖啡、避免抽煙，因為煙含有尼古丁，會使血管收縮，減少內耳的血液循環、定時補充水份及適當紓壓。

若日常出現周邊性暈眩症狀，可以如何紓緩不適？

▼立即點擊下圖查看（按圖 👇👇👇）

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紓緩暈眩保健操1： 看著自己的手指，由約1厘米處拉到30厘米處



紓緩暈眩保健操2：躺著或坐著，聳肩和雙肩繞圈



紓緩暈眩保健操3：坐著彎腰，如撿拾地上的物品



保健操做法︰

站著重複保健操第1-3組動作，閉上眼睛分別重複坐著及站著的3組動作，雙手提起至高於眼睛水平，嘗試左右手傳球，再在低於膝蓋的地方，嘗試左右手傳球



▼同場加映：高血壓標準是什麼？（按圖 👇👇👇）

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