豉油檢測｜八珍生抽最高鈉哪7款冇防腐劑？營養師教揀存放5大貼士

豉油幾乎每個家庭都有，用法簡單又可為食物增色添味，但卻暗藏高鈉危機。人體攝取過多的鈉會增加高血壓、心臟病、中風及腎衰竭等疾病風險。我們於市面隨機挑選了14款生抽豉油，哪些屬高鈉？而水中銀（國際）生物科技亦曾進行檢測，嚴選了7款不含防腐劑、增味劑及色素的優質豉油。



豉油更是生活必需品，「豉油餸飯」既惹味又簡單，但豉油種類眾多，包括生抽、頭抽、老抽、蒸魚豉油、甜豉油等等，一般以生抽最常用。生抽由黃豆和小麥粉製造而成，顏色較淡，味道較鹹，適合調味。我們分別在AEON、百佳超級市場隨機挑選及檢測14款生抽。

生抽由黃豆和小麥粉製造而成，顏色較淡，味道較鹹，適合調味。（尹嘉蔚攝）

所有生抽屬高鈉

據食安中心資料，每100克/毫升食物含超過600毫克鈉便屬「高鈉食物」。檢測發現，所有生抽均屬「高鈉」。八珍濃釀生抽為最高鈉的生抽，每100毫升有8133毫克鈉，相等於20.3克鹽（即4茶匙鹽）。而每食用分量一茶匙（以5毫升計）約有406.7毫克鈉，相等5分之1茶匙鹽，接近每日鈉攝取上限的4分之1。最低鈉是哪款？

▼14款生抽的鈉含量排名（以1茶匙5毫升計，由低至高）（按圖 👇👇👇）

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品珍鮮上鮮生抽則為最低鈉的生抽，每100毫升有6287毫克鈉，相等於15.7克鹽（即3茶匙鹽）。每食用分量一茶匙（以5毫升計）約有314毫克鈉，相等0.79克鹽。

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）



鈉過量增患心血管病風險

鈉攝取過量可能會有水腫的即時反應，而長期攝取過量鈉會增加高血壓、中風、骨質疏鬆症的風險，並加重腎臟負荷或患上慢性腎衰竭。

▼攝取過量鈉還有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

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5大隱形高鈉食物

豉油含鈉眾所周知，但有些看似健康的食品含有鈉的防腐劑或調味料，也可能成為高鈉陷阱，例如梳打餅便是隱形高鈉食物之一。

▼5大隱形高鈉飲食：（按圖 👇👇👇）

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鈉有助維持體液平衡，但攝入過量的鈉會增加腎臟負荷、患高血壓風險，我們應該如何避免體內儲存過量的鈉？

▼減鈉貼士：（按圖 👇👇👇）

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不含任何防腐劑及色素豉油

豉油高鈉似乎理所當然，除了注意鈉含量，防腐劑水中銀(國際)生物科技有限公司(水中銀) 的小魚親測平台曾檢測市面上各大牌子的豉油，指添加劑是增加豉油毒性風險的元兇之一。在是次豉油毒性檢測中，於各大超市買來47款豉油，當中有19款產品，可評為品質卓越（綠魚）；22款為合格（黃魚）；6款需有待改善（紅魚）。

▼獲「綠魚」評級的豉油樣本中有7款不含任何防腐劑、增味劑及色素：（按圖 👇👇👇）

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營養師揀豉油安全貼士

營養師李杏榆提醒大家揀豉油時要留意色澤、成分按排序及鈉含量等，此外存放豉油亦應注意擺放位置及溫度。

▼揀豉油安全貼士：（按圖 👇👇👇）

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