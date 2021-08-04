念珠菌｜内褲太緊壓力大易染陰道念珠菌？小便痛5症狀內褲揀這3種

高達四分之三的女性，一生中至少都發生過一次陰道酵母菌（Yeast）感染，也稱為陰道念珠菌症（Vaginal candidiasis），它是一種真菌。有趣的是，其中一個可能的感染原因，竟然是因為穿了太緊的內褲！

撰文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



內褲太緊可能導致陰道念珠菌感染

陰道酵母菌感染並不是性傳染疾病，陰道內本來就含有好菌與壞菌，而健康的陰道其菌叢生態會是平衡的。大部分的陰道酵母菌感染，都是因為白色念珠菌（Candida albicans）或念珠菌（Candida）所引起，當這個菌種在陰道內大量繁殖時，就是一種酵母菌感染。

穿著非棉製、髒污或過緊的內褲，都可能引發念珠菌大量繁殖，因為這類型的內褲會塑造出溫暖潮濕的環境，正好就是念珠菌最愛的環境，因此開始失控大量繁殖。

其他可能導致陰道念珠菌感染的因素

若您有以下的情形，則感染陰道念珠菌的機率較高：

- 患糖尿病（Diabetes）且血糖未能有效控制。

- 正在懷孕中。

- 肥胖或過重。

- 使用雌激素含量高的避孕藥。

- 因疾病導致免疫系統較弱，例如愛滋病（HIV）。

- 服用某些藥物例如抗生素，會影響陰道內酸鹼或菌種環境平衡。

- 壓力大。

- 睡眠不足。

- 正值生理期。



陰道念珠菌感染有哪些症狀？（點擊下圖看清👇👇👇）

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發生陰道念珠菌感染時，可能會出現以下症狀，這些症狀可能很輕微或很嚴重：

1.陰道內或外陰部周圍強烈搔癢。

2.陰道出現水狀、白色黏稠、濃厚的異常分泌物，但沒有異味。

3.解尿時疼痛。

4.陰道紅腫且有灼熱感。

5.性交疼痛。



如何避免陰道念珠菌感染？

避免陰道念珠菌感染最好的方法，就是穿裙子不穿內褲，如果您覺得這樣穿太害羞了，建議您可以換穿裙裝就好，但內褲應選擇無染料、無漂白的純棉內褲，以及透氣材質的衣物，但別穿緊身的內褲、褲子或牛仔褲，這類的衣物較容易對陰部產生刺激，且悶著容易高濕高溫。

另外，每天要換穿1~2次內褲，也可以嘗試睡覺時不穿內褲，若穿著內褲睡覺，也請換上一件乾淨的。內褲應徹底清潔並以日曬晾乾，如果沒有辦法曝曬陽光，可以在穿之前先熨過。

陰道念珠菌感染是女性常見的疾病，原因很可能只是因為穿了太緊的內褲、正在使用某些藥物或其他健康問題的併發症，若您認為自己疑似有陰道念珠菌感染，請儘速就醫治療。

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陰道、會陰白色念珠菌感染

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：內褲穿太緊！小心發生陰道念珠菌感染】

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