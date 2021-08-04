中醫教室｜肺熱常咳氣喘嚴重或損肺功能　百合湯潤肺5類人士高危

一到夏天，就容易因吹太多冷氣而導致肺熱。有中醫指出，肺熱初起患者會出現惡寒發熱、咽乾舌燥、黃痰多等症狀，如病情嚴重更可能對肺功能造成永久性損害，不可忽視。預防肺熱可以飲什麼湯水？日常生活上有什麼需要注意？
撰文：健福堂註冊中醫師黃永安
肺熱是什麼？
肺部是人體最常與外界接觸的臟腑，當外邪犯肺，如風溫（熱風）邪氣自口鼻而入，直犯肺藏，或風寒由皮毛而入，再循經脈深入臟腑，鬱結化熱致肺熱。肺熱四季常見，但夏天較易患病。
▼肺熱知多啲（按圖 👇👇👇）
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肺熱初期症狀
肺熱初起患者可出現惡寒發熱、咽乾舌燥、咳嗽氣喘、黃痰壅盛或痰少而粘、舌苔薄黃等症狀，如病情惡化可出現氣喘、呼吸困難、胸悶脹痛、煩躁不安、咳吐血痰、氣味腥臭、舌苔黃膩等的情況，以後可能對肺功能造成永久性損害。
肺熱高危因素
由於肺熱多由外邪引起，因此外出時少穿衣物，貪涼喜風、常吃辛辣及燥熱食物、長期於有空調空間工作及吸煙人士較容易患病。
一發現患上肺熱建議患者應立即求醫治療，而以下湯水食療可助大家清熱潤肺，預防患病。
▼防肺熱湯水（按圖 👇👇👇）
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1.川貝雪耳燉雪梨：清熱潤肺，化痰止咳
2.百合蓮子湯：補氣化痰潤肺
▼防肺熱貼士（按圖 👇👇👇）
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1.飲食宜忌
宜：飲食清淡，多吃白色食物：如杏仁、百合、雪耳、山藥、蓮藕、水梨、白蘿蔔等
忌：辛辣肥膩、燥熱，如麻辣火鍋、燒烤、肥肉等，忌煙酒
2.多飲水
天氣炎熱，大家應多飲水以防中暑，一天飲水7-8杯，如需外出工作應飲9-10杯
3.注意衣著
切忌貪涼喜風而外出時少穿衣物而致外感風熱
4.多做運動
可選擇太極或八段錦等較輕鬆的運動，一星期三次，每次半小時，有助調節整體氣機，改善肺功能
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